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Общество
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ. Двоих пострадавших переведут в клинику в Турции

Сегодня из Турции прилетели два врача-реаниматолога из больницы «Голджук». Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава Кыргызстана.

Доктора Этем Озтурк и Энгин Четин вместе с министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым провели осмотр пострадавших, изучили тактику лечения и назначения больным, а также по итогам проведен консилиум.

Доктор Этем Озтурк отметил, что состояние двух пациентов тяжелое. Но они в сознании, реагируют и отвечают на вопросы. Он сообщил, что предстоит длительное лечение, поэтому эффективнее будет пройти его в специализированной больнице, где есть условия для пациентов с сильными ожогами. У третьего пациента состояние стабильное.

Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что приезд зарубежных врачей организован по поручению президента Садыра Жапарова и по договоренности с Минздравом Турции. По итогам консилиума принято решение перевезти двоих пострадавших в специализированную клинику Турции.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285853/
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