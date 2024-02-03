Авария на ТЭЦ. Двоих пострадавших переведут в клинику в Турции

Сегодня из Турции прилетели два врача-реаниматолога из больницы «Голджук». Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава Кыргызстана.

Доктора Этем Озтурк и Энгин Четин вместе с министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым провели осмотр пострадавших, изучили тактику лечения и назначения больным, а также по итогам проведен консилиум.

Доктор Этем Озтурк отметил, что состояние двух пациентов тяжелое. Но они в сознании, реагируют и отвечают на вопросы. Он сообщил, что предстоит длительное лечение, поэтому эффективнее будет пройти его в специализированной больнице, где есть условия для пациентов с сильными ожогами. У третьего пациента состояние стабильное.

Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что приезд зарубежных врачей организован по поручению президента Садыра Жапарова и по договоренности с Минздравом Турции. По итогам консилиума принято решение перевезти двоих пострадавших в специализированную клинику Турции.

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