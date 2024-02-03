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Общество

Кыргызстанцы смогут бесплатно обучаться в вузах Ирана. Идут переговоры

Прошла пресс-конференция для СМИ Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран Голамхоссейна Ядегари с участием заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Иран Али Багери на тему перспектив развития и укрепления международных отношений.

«Необходимо максимально использовать тот существующий потенциал, который на сегодняшний день имеется, для того, чтобы перевести отношения Ирана с Кыргызстаном на более высокий уровень», — сказал посол Ирана Голамхоссейн Ядегари на встрече с журналистами.

По его словам, особое внимание будет уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества, взаимной поддержке в реализации проектов в различных областях, таких как транспорт, здравоохранение, образование, логистика и туризм.

«Иран на протяжении сорока пяти лет находился под жесточайшими санкциями во всех сферах жизни деятельности. Но наш народ преодолел все, мы готовы и есть возможности сотрудничать в различных направлениях. Особенно мы можем обмениваться опытом в сфере IT и медицины. Еще мы выделили места для студентов из Кыргызстана, которые могут учиться в различных вузах Ирана», — сказал посол.

Также он добавил, что туристы из Кыргызстана могут посещать Иран и находиться там без визы 15 дней. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285849/
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