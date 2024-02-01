Иран отменил визовый режим для туристов из Кыргызстана с 4 февраля

Иран с 4 февраля в одностороннем порядке отменяет визовый режим с 28 странами, включая Беларусь, Катар, Кыргызстан, Мексику, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Сербию, Узбекистан и Японию. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Алиреза Бигдели информационному агентству IRNA.

По его словам, Министерство иностранных дел уведомило соответствующие органы об утвержденном кабинетом министров указе об отмене виз для 28 государств.

«Гражданам этих 28 стран, которые едут в Иран с туристической целью, с 4 февраля виза не нужна», — уточнил Алиреза Бигдели.