Авария на ТЭЦ. В ликвидации задействованы 557 сотрудников МЧС и местных служб

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на ТЭЦ привлечено 557 сотрудников МЧС и местных служб гражданской защиты, 35 единиц техники. Об этом сообщает республиканский медиаштаб.

Из них от МЧС задействованы 133 спасателя и 17 единиц техники.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.