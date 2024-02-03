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Общество
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ. В ликвидации задействованы 557 сотрудников МЧС и местных служб

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на ТЭЦ привлечено 557 сотрудников МЧС и местных служб гражданской защиты, 35 единиц техники. Об этом сообщает республиканский медиаштаб.

Из них от МЧС задействованы 133 спасателя и 17 единиц техники.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285846/
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