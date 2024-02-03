Авария на ТЭЦ. Частные стройкомпании помогают восстанавливать объект

На сегодня для восстановления ТЭЦ Бишкека работают более 10 единиц спецтехники и более 100 сотрудников стройкомпаний. Об этом сообщает Госагентство архитектуры, строительства и ЖКХ (Госстрой).

Ведомство также опубликовало список строительных компаний, которые участвуют в восстановлении столичной теплоэлектроцентрали:

Avangard Style;

«Кочмон Сити»;

N Group;

Prime Holding;

Amir Stroy;

Turpan Stroy;

Bashat Stroy;

Alim Kapital;

Royal Construction;

Ness Construction;

«Ихлас»;

«Оптима»;

«Найс Хаус»;

«Нурзаман»;

«Алинур Строй»;

«Кут»;

Elite House;

«Баасыз Строй»;

«Менс Строй».

Госстрой поблагодарил стройкомпании за предоставляемую помощь.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.