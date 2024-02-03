Авария на ТЭЦ. Частные стройкомпании помогают восстанавливать объект

На сегодня для восстановления ТЭЦ Бишкека работают более 10 единиц спецтехники и более 100 сотрудников стройкомпаний. Об этом сообщает Госагентство архитектуры, строительства и ЖКХ (Госстрой).
Ведомство также опубликовало список строительных компаний, которые участвуют в восстановлении столичной теплоэлектроцентрали:
- Avangard Style;
- «Кочмон Сити»;
- N Group;
- Prime Holding;
- Amir Stroy;
- Turpan Stroy;
- Bashat Stroy;
- Alim Kapital;
- Royal Construction;
- Ness Construction;
- «Ихлас»;
- «Оптима»;
- «Найс Хаус»;
- «Нурзаман»;
- «Алинур Строй»;
- «Кут»;
- Elite House;
- «Баасыз Строй»;
- «Менс Строй».
Госстрой поблагодарил стройкомпании за предоставляемую помощь.
2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.