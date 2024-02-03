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Общество
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ. Частные стройкомпании помогают восстанавливать объект

На сегодня для восстановления ТЭЦ Бишкека работают более 10 единиц спецтехники и более 100 сотрудников стройкомпаний. Об этом сообщает Госагентство архитектуры, строительства и ЖКХ (Госстрой).

Ведомство также опубликовало список строительных компаний, которые участвуют в восстановлении столичной теплоэлектроцентрали:

  • Avangard Style;
  • «Кочмон Сити»;
  • N Group;
  • Prime Holding;
  • Amir Stroy;
  • Turpan Stroy;
  • Bashat Stroy;
  • Alim Kapital;
  • Royal Construction;
  • Ness Construction;
  • «Ихлас»;
  • «Оптима»;
  • «Найс Хаус»;
  • «Нурзаман»;
  • «Алинур Строй»;
  • «Кут»;
  • Elite House;
  • «Баасыз Строй»;
  • «Менс Строй».

Госстрой поблагодарил стройкомпании за предоставляемую помощь.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285841/
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