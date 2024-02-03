Авария на ТЭЦ. Президент Узбекистана поручил помочь Кыргызстану

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Бахтиер Саидов сообщил, что по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева узбекская сторона готова оказать необходимое содействие Кыргызстану в связи с аварией на ТЭЦ Бишкека.

«В частности, в качестве помощи узбекская сторона сообщила о направлении баллонов с сжиженным газом из Андижана в город Ош. В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана Жээнбек Кулубаев выразил искреннюю благодарность за готовность оказать братскую гуманитарную помощь», — говорится в сообщении.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.