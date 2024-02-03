В два раза повышены нормы питания учащимся 1-4-х классов школ Кыргызстана

С 1 января 2024 года в два раза повышены нормы питания учащимся 1-4-х классов общеобразовательных школ Кыргызстана. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Для поэтапного повышения норм питания в отдельных учреждениях социальной сферы в республиканском бюджете на 2024 год дополнительно предусмотрены средства в размере 999,4 миллиона сомов.

Кроме того, установлены следующие суммы на питание: