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Общество

В два раза повышены нормы питания учащимся 1-4-х классов школ Кыргызстана

С 1 января 2024 года в два раза повышены нормы питания учащимся 1-4-х классов общеобразовательных школ Кыргызстана. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Для поэтапного повышения норм питания в отдельных учреждениях социальной сферы в республиканском бюджете на 2024 год дополнительно предусмотрены средства в размере 999,4 миллиона сомов.

Кроме того, установлены следующие суммы на питание:

  • в общеобразовательных школах-интернатах общего типа (кроме санаторных) — 90 сомов;
  • в профессионально-технических учебных заведениях (включая учащихся, находящихся под опекой и попечительством) — 60 сомов;
  • в школах-интернатах санаторного типа для детей школьного возраста — 165 сомов;
  • в школах-интернатах при средних специальных музыкальных и художественных школах — 213 сомов;
  • для детей-сирот, обучающихся в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования, − 100 сомов;
  • для детей из числа сирот, лиц с ограниченными возможностями здоровья и реабилитационных групп образовательных организаций начального профессионального образования — 160 сомов;
  • для Республиканского спортивного колледжа имени Шералы Сыдыкова — 489 сомов, для студентов и учащихся, находящихся под опекой (попечительством) (в период учебного процесса), — 60 сомов;
  • для спортсменов и участников при проведении олимпиад, слетов, сборов, смотров, конкурсов и других мероприятий — от 120 до 489 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285824/
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