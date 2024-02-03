В два раза повышены нормы питания учащимся 1-4-х классов школ Кыргызстана

С 1 января 2024 года в два раза повышены нормы питания учащимся 1-4-х классов общеобразовательных школ Кыргызстана. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.
Для поэтапного повышения норм питания в отдельных учреждениях социальной сферы в республиканском бюджете на 2024 год дополнительно предусмотрены средства в размере 999,4 миллиона сомов.
Кроме того, установлены следующие суммы на питание:
- в общеобразовательных школах-интернатах общего типа (кроме санаторных) — 90 сомов;
- в профессионально-технических учебных заведениях (включая учащихся, находящихся под опекой и попечительством) — 60 сомов;
- в школах-интернатах санаторного типа для детей школьного возраста — 165 сомов;
- в школах-интернатах при средних специальных музыкальных и художественных школах — 213 сомов;
- для детей-сирот, обучающихся в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования, − 100 сомов;
- для детей из числа сирот, лиц с ограниченными возможностями здоровья и реабилитационных групп образовательных организаций начального профессионального образования — 160 сомов;
- для Республиканского спортивного колледжа имени Шералы Сыдыкова — 489 сомов, для студентов и учащихся, находящихся под опекой (попечительством) (в период учебного процесса), — 60 сомов;
- для спортсменов и участников при проведении олимпиад, слетов, сборов, смотров, конкурсов и других мероприятий — от 120 до 489 сомов.