Неделя-24. Авария на ТЭЦ Бишкека и резонансное ДТП в Балыкчи

читайте по теме Авария на ТЭЦ Бишкека. Что происходит прямо сейчас

В Бишкеке очередное ЧП — в три часа ночи на столичной ТЭЦ произошла крупная авария. Пострадали пятеро работников теплоцентрали, трое из них с ожогами и травмами в реанимации. Шесть пожарных расчетов тушили возгорание на месте взрыва 14-го котлоагрегата два часа. В результате ЧП более половины Бишкека (66 процентов) — в основном южные микрорайоны остались практически без отопления и горячей воды. Упала температура и в жилых домах в других частях города.

По первоначальной версии, причиной аварии стал взрыв 14-го котлоагрегата. В результате автоматически отключилось все оборудование в старой части ТЭЦ. Позже чиновники стали говорить, что при взрыве котлоагрегаты не пострадали. «Было скопление газов или угольной пыли в одной из шахт. Предварительно, именно там произошел взрыв. Сработали предохранители. Они сохранили котлы. Все они чистые, ни обломков, ни подтеков, ни трещин нет», — рассказал глава МЧС Бообек Ажикеев.

К вечеру 2 февраля запустили несколько котлоагрегатов и другое оборудование и начали восстанавливать теплоснабжение Бишкека.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту аварии на теплоцентрали Бишкека по статьям 245 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций), 317 (нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов) и 337 (злоупотребление должностным положением) УК КР. Расследование поручили ГКНБ.

В Балыкчи произошло резонансное ДТП. На пешеходном переходе сбили ученицу пятого класса. Водитель скрылся с места ДТП. Отец девочки заявил, что за рулем автомобиля находился начальник ГОВД Балыкчи Бектур Осмонбаев. Кроме того, он утверждал, что милицейский начальник якобы был в состоянии алкогольного опьянения. Позднее отец отказался от претензий и отозвал заявление.

Тем не менее по факту возбудили уголовное дело по статьям 337 (злоупотребление должностным положением), 312 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств) и 144 (оставление в опасности) УК КР.

Другому фигуранту уголовного дела — брату начальника ОВД Балыкчи Бекзату Казакову — предъявили обвинение по статье 354 (воспрепятствование деятельности прокурора, следователя, органа дознания) УК КР. У него подписка о невыезде. Якобы участковый инспектор ОВД Иссык-Кульского района сдал анализы за брата и утверждал, что за рулем в момент ДТП находился он.

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