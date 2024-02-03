В 2023 году кол-центр ГНС обработал 170 тысяч звонков граждан

В 2023 году в кол-центр Государственной налоговой службы Кыргызской Республики поступило 169 тысяч 950 обращений граждан за консультацией по наиболее актуальным налоговым вопросам. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

По сравнению с 2022-м количество обращений возросло в 2,4 раза, или на 99 тысяч 180 звонков.

«Большинство звонивших интересовались вопросами, связанными с заполнением и представлением налоговой декларации, отчетов, получением справок, а также расчетами и ставками налогов на имущество и землю. Налогоплательщики также чаще интересовались процедурами использования электронных налоговых услуг, включая «личный налоговый кабинет», ККМ, ЭТТН, ЭСФ, мобильное приложение Salyk.kg», — говорится в сообщении.