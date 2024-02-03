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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 3 февраля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +6 градусов. День увеличился до 10 часов 2 минут.

У кого намечается той

Динара Ашимова

Родилась 3 февраля 1973 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Нурлан Ражабалиев

Родился 3 февраля 1975 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Кайрат Кошбаков

Родился 3 февраля 1986 года. Специальный представитель президента по вопросам восстановления и развития приграничных сел Баткенской области.

Памятные даты

Установлены дипломатические отношения между ФРГ и Кыргызской Республикой

Это случилось 3 февраля 1992 года.

Германия является одним из крупных доноров в Кыргызстане, оказывающим двустороннюю поддержку. Она также предоставляет значительные гранты в рамках многостороннего сотрудничества, в частности для совместного финансирования программ ООН, Европейского союза, Всемирного банка, АБР или ЕБРР.

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

Для большинства людей название это однозначно и правильно воспринимается как Всемирный день борьбы с нецензурной бранью.

Ненормативная лексика — понятие несколько более широкое, чем просто нецензурная лексика (брань).

Оно включает в себя и такие понятия, как «жаргон» и «сленг», которые в отличие от нецензурной лексики не являются запрещенными к употреблению в общественных местах, не воспринимающиеся как асоциальное поведение, но тем не менее выходят за рамки общепринятых норм речи.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Каный Калмурзаев

Родился 3 февраля 1932 года в Кызыл-Кие Ошской области. Доктор геолого-минералогических наук.

Специалист в области общей и региональной геологии, металлогении, геофизики (сейсмологии и радиогеологии). Организатор и первый директор Института сейсмологии АН Киргизской ССР, член-корреспондент АН Киргизской ССР.

Опубликовал более 140 научных работ, в том числе 10 монографий. Под его руководством защищены 4 докторские и 10 кандидатских диссертаций.

Умер в 1998-м.

Родился поэт Александр Зайцев

open.kg
Фото open.kg. Александр Зайцев
Родился 3 февраля 1935 года в Кызыл-Кие Ошской области.

С 1985-го был редактором многотиражной газеты «Сельмагпевец» завода сельхозмашиностроения.

Перевел на русский язык книгу Абзии Кыдырова «Веселая азбука», отдельные произведения Толена Шамшиева, Токтосуна Самудинова, Маркабая Ааматова и других.

Печатается с 1960 года. Первый поэтический сборник «Работа» издан в 1972-м.

Родился ювелир Виктор Сырнев

Родился 3 февраля 1942 года в Екатеринбурге.

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Интервью с Виктором Сырневым

В 1966-м переехал в Бишкек по приглашению Спорткомитета Киргизской ССР выступать за сборную по тяжелой атлетике. Участвовал в первенстве Советского Союза, установил три рекорда КиргССР.

С 1970 года занялся творческой деятельностью, с 1974-го  член Союза художников СССР.

Создал нагрудные президентские знаки для Розы Отунбаевой, Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова.

Умер 7 сентября 2019 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285783/
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