В Бишкеке ненадолго потеплеет, но потом снова пойдет снег

В ближайшие дни в Бишкеке потеплеет, но ненадолго. Такой прогноз дают синоптики.

5 февраля в столице без осадков. Температура воздуха −5 градусов. Днем в столице будет солнечно. Столбик термометра поднимется до отметки +4 градуса.

6 февраля в Бишкеке будет аналогичная погода. Ночью без осадков и до −5 градусов. Днем солнечно и до +4 градусов.

7 февраля погода начнет меняться. Ночью в столице без осадков. Температура опустится до −2 градусов. Днем в Бишкеке возможен дождь и до +7 градусов.

8 февраля ночью возможен снег и мороз до −2 градусов. Днем также будут слабый снег и дождь. Воздух прогреется до +5 градусов.