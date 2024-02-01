КРСУ теперь может возглавлять ректор не более двух сроков по пять лет

Кыргызско-Российский Славянский университет теперь может возглавлять ректор не более двух сроков по пять лет. Его возраст не должен превышать 70 лет.

Жогорку Кенеш одобрил соглашение с Россией об изменении условий деятельности КРСУ имени Бориса Ельцина.

По словам заместителя министра образования и науки Абазбек уулу Расула, новое соглашение инициировано сторонами с целью создания «современного, динамично развивающегося научно-образовательного комплекса, включая пересмотр вопросов назначения административно-управленческого персонала университета».

Согласно обновленным договоренностям, этот вуз теперь может возглавлять ректор не более двух сроков по пять лет, его возраст не должен превышать 70 лет.

КРСУ наделяется правом самостоятельного пользования переданными ему имуществом и недвижимостью, в том числе приобретенными за счет внебюджетных средств.

Кыргызстан и Россия также теперь могут принимать участие в финансировании покупки или строительства для КРСУ новых зданий или объектов.

Соглашением предусматривается создание управляющего совета, который будет являться высшим коллегиальным органом, формирующимся из представителей уполномоченных органов по шесть человек от каждой стороны. Единоличным исполнительным органом в управлении университетом будет являться ректор.

КРСУ создан в 1993 году на основании подписанного между Москвой и Бишкеком соглашения. В 2004-м ему было присвоено имя первого президента России Бориса Ельцина. Его выпускники получают дипломы кыргызстанского и российского образцов. Университет включен в соответствующий реестр РФ, он успешно сотрудничает с различными вузами России, Казахстана и других государств. В КРСУ функционируют 8 факультетов, 80 кафедр и 6 научно-исследовательских институтов.