Как доехать до нового автовокзала, и счетчики на воду. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

В Бишкекводоканале отмечают , что установка водоизмерительных приборов — одна из самых важных задач, но на это у предприятия нет денег. Поэтому предлагается внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, обязывающие потребителей столицы устанавливать индивидуальные приборы учета питьевой воды в жилых домах и квартирах за свой счет в точках подключения к городской сети.

За воду будем платить больше?

Еще Водоканал предлагает также увеличить суточную норму потребления воды до 350 литров на человека. Сейчас она варьируется от 35 до 170 литров в частном секторе и 310 литров в многоэтажных домах. В то время как проведенный анализ показывает, что среднесуточный среднегодовой объем потребления в частном секторе на одного человека составляет от 301 до 400 литров в сутки.

В предприятии подчеркивают, что в последний раз нормы водопотребления и водоотведения пересматривали в 2009 году, но разработаны они Проектно-конструкторским и технологическим институтом «Водоавтоматика и метрология», утверждены Министерством водного хозяйства и введены в действие с 1 января 1997-го.

«С тех пор условия жизни, благоустройство квартир и домов изменились, существующие нормы не отражают реальной картины потребления питьевой воды, оснащенности домохозяйства приборами и объектами водопотребления (водонагревательные приборы, бани, сауны, бассейны, системы полива и другие)», — заметили авторы.