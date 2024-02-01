Как доехать до нового автовокзала, и счетчики на воду. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.
Горожан хотят обязать установить счетчики
В Бишкекводоканале отмечают, что установка водоизмерительных приборов — одна из самых важных задач, но на это у предприятия нет денег. Поэтому предлагается внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, обязывающие потребителей столицы устанавливать индивидуальные приборы учета питьевой воды в жилых домах и квартирах за свой счет в точках подключения к городской сети.
За воду будем платить больше?
Еще Водоканал предлагает также увеличить суточную норму потребления воды до 350 литров на человека. Сейчас она варьируется от 35 до 170 литров в частном секторе и 310 литров в многоэтажных домах. В то время как проведенный анализ показывает, что среднесуточный среднегодовой объем потребления в частном секторе на одного человека составляет от 301 до 400 литров в сутки.
В предприятии подчеркивают, что в последний раз нормы водопотребления и водоотведения пересматривали в 2009 году, но разработаны они Проектно-конструкторским и технологическим институтом «Водоавтоматика и метрология», утверждены Министерством водного хозяйства и введены в действие с 1 января 1997-го.
«С тех пор условия жизни, благоустройство квартир и домов изменились, существующие нормы не отражают реальной картины потребления питьевой воды, оснащенности домохозяйства приборами и объектами водопотребления (водонагревательные приборы, бани, сауны, бассейны, системы полива и другие)», — заметили авторы.
Откуда едут маршрутки на автовокзал
Из каких населенных пунктов приезжают маршрутки на новый автовокзал Бишкека, рассказали в пресс-службе мэрии.
На сегодня с автовокзалом сотрудничают:
- ОсОО «Вестерн Транс Сервис» — село Джети-Огуз — Бишкек;
- ОсОО «Токо+» — село Джети-Огуз — Бишкек;
- ОсОО «Чон Ак-Суу» — село Григорьевка — Бишкек;
- ОсОО «Танкы Жол» — село Ак-Суу — Бишкек;
- ОсОО «Жоломан» — Каракол — Бишкек;
- ОсОО «Тон Бишкек» — село Боконбаево — Бишкек;
- ОсОО «ТанкыЖол» — село Ананьево — Бишкек;
- ОсОО «Аэропорт «Тамчы» — село Тамчи — Бишкек;
- ОсОО «Чок-Тал» — село Чок-Тал — Бишкек;
- ОсОО «Барскоон Тур транс» — село Барскоон — Бишкек;
- ОсОО «Сапар Такси» — Нарын — Бишкек;
- ОсОО «Босого-Транс» — село Ат-Баши — Бишкек;
- АО «Тулпар» — село Темир-Канат — Бишкек;
- ИП «Нурдан плюс» — Каракол — Бишкек;
- ИП «Нурдан плюс» — село Тюп — Бишкек;
- ОАО «Автомобилист» — Каракол — Бишкек;
- ОсОО «Селенга» — село Тюп — Бишкек;
- ОсОО «Кутту Жол» — село Тюп — Бишкек;
- АО «Тулпар» — село Темир — Бишкек;
- ОсОО «Эсен Транс» — село Джети-Огуз — Бишкек.
Для удобства пассажиров, прибывающих из регионов, организованы городские линии с автовокзала в Бишкек: автобусный маршрут № 34 и микроавтобусные № 285, 221, 211, 123, 104. Также планируется открыть экспресс-маршруты и автобусный маршрут № 192.
«Ак-Кула» уйдет с молотка
Отдельные объекты ипподрома «Ак-Кула» хотят приватизировать и продать. Как отмечают в муниципалитете, в ноябре 2019 года здание ипподрома признали аварийным и подлежащим сносу, а в 2020-м здание вывели из списка памятников истории и культуры республиканского значения. Средства, вырученные от продажи объектов, планируется в будущем направить на строительство нового ипподрома.