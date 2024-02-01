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Общество

Как доехать до нового автовокзала, и счетчики на воду. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Горожан хотят обязать установить счетчики

В Бишкекводоканале отмечают, что установка водоизмерительных приборов — одна из самых важных задач, но на это у предприятия нет денег. Поэтому предлагается внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, обязывающие потребителей столицы устанавливать индивидуальные приборы учета питьевой воды в жилых домах и квартирах за свой счет в точках подключения к городской сети.

За воду будем платить больше?

Еще Водоканал предлагает также увеличить суточную норму потребления воды до 350 литров на человека. Сейчас она варьируется от 35 до 170 литров в частном секторе и 310 литров в многоэтажных домах. В то время как проведенный анализ показывает, что среднесуточный среднегодовой объем потребления в частном секторе на одного человека составляет от 301 до 400 литров в сутки.

В предприятии подчеркивают, что в последний раз нормы водопотребления и водоотведения пересматривали в 2009 году, но разработаны они Проектно-конструкторским и технологическим институтом «Водоавтоматика и метрология», утверждены Министерством водного хозяйства и введены в действие с 1 января 1997-го.

«С тех пор условия жизни, благоустройство квартир и домов изменились, существующие нормы не отражают реальной картины потребления питьевой воды, оснащенности домохозяйства приборами и объектами водопотребления (водонагревательные приборы, бани, сауны, бассейны, системы полива и другие)», — заметили авторы.

Откуда едут маршрутки на автовокзал

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Новый автовокзал

Из каких населенных пунктов приезжают маршрутки на новый автовокзал Бишкека, рассказали в пресс-службе мэрии.

На сегодня с автовокзалом сотрудничают:

  • ОсОО «Вестерн Транс Сервис» — село Джети-Огуз — Бишкек;
  • ОсОО «Токо+» — село Джети-Огуз — Бишкек;
  • ОсОО «Чон Ак-Суу» — село Григорьевка — Бишкек;
  • ОсОО «Танкы Жол» — село Ак-Суу — Бишкек;
  • ОсОО «Жоломан» — Каракол — Бишкек;
  • ОсОО «Тон Бишкек» — село Боконбаево — Бишкек;
  • ОсОО «ТанкыЖол» — село Ананьево — Бишкек;
  • ОсОО «Аэропорт «Тамчы» — село Тамчи — Бишкек;
  • ОсОО «Чок-Тал» — село Чок-Тал — Бишкек;
  • ОсОО «Барскоон Тур транс» — село Барскоон — Бишкек;
  • ОсОО «Сапар Такси» — Нарын — Бишкек;
  • ОсОО «Босого-Транс» — село Ат-Баши — Бишкек;
  • АО «Тулпар» — село Темир-Канат — Бишкек;
  • ИП «Нурдан плюс» — Каракол — Бишкек;
  • ИП «Нурдан плюс» — село Тюп — Бишкек;
  • ОАО «Автомобилист» — Каракол — Бишкек;
  • ОсОО «Селенга» — село Тюп — Бишкек;
  • ОсОО «Кутту Жол» — село Тюп — Бишкек;
  • АО «Тулпар» — село Темир — Бишкек;
  • ОсОО «Эсен Транс» — село Джети-Огуз — Бишкек.

Для удобства пассажиров, прибывающих из регионов, организованы городские линии с автовокзала в Бишкек: автобусный маршрут № 34 и микроавтобусные № 285, 221, 211, 123, 104. Также планируется открыть экспресс-маршруты и автобусный маршрут № 192.

«Ак-Кула» уйдет с молотка

Отдельные объекты ипподрома «Ак-Кула» хотят приватизировать и продать. Как отмечают в муниципалитете, в ноябре 2019 года здание ипподрома признали аварийным и подлежащим сносу, а в 2020-м здание вывели из списка памятников истории и культуры республиканского значения. Средства, вырученные от продажи объектов, планируется в будущем направить на строительство нового ипподрома.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285634/
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