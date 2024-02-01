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Общество

Имущество ипподрома «Ак-Кула» хотят приватизировать и продать

Имущество ипподрома «Ак-Кула» хотят приватизировать и продать. Проект постановления БГК об утверждении программы приватизации объектов муниципальной собственности Бишкека на 2024-2025 годы разработала мэрия. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, программой предлагается определить порядок и условия приватизации отдельных составных частей имущественного комплекса «Ипподром «Ак-Кула» путем продажи на аукционе в электронном формате. В перечень включены подлежащие приватизации отдельные составные части ипподрома.

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Согласно техническому заключению Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования от 29 ноября 2019-го, здание ипподрома признали аварийным и подлежащим сносу.

В этой связи постановлением правительства «О признании утратившим статус памятника истории и культуры республиканского значения здания ипподрома «Ак-Кула», а также о его сносе и строительстве нового комплекса ипподрома» от 2 сентября 2020 года внесены изменения в Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения. Постановлением муниципалитета также рекомендовано снести аварийное здание ипподрома в связи с невозможностью его дальнейшей эксплуатации, а также организовать работу по проектированию и возведению нового комплекса ипподрома на месте сносимого здания.

«Учитывая плотность сложившейся застройки в районе ипподрома «Ак-Кула», а также то обстоятельство, что для строительства нового ипподрома необходимо изыскание значительных финансовых средств, которыми на данный момент органы местного самоуправления столицы не располагают, предлагается реализовать отдельные составные части имущественного комплекса «Ипподром «Ак-Кула», а вырученные от приватизации объектов муниципальной собственности, согласно программе, денежные средства направить на строительство нового современного ипподрома с развитой инфраструктурой и объектов социально-культурного назначения», — говорится в документе.

В справке-обосновании поясняется, что в соответствии с Законом «О муниципальной собственности на имущество» имущество, находящееся в муниципальной собственности, может быть отчуждено путем купли-продажи, приватизации, мены или безвозмездной передачи в государственную собственность. Порядок отчуждения имущества, находящегося в муниципальной собственности, устанавливает местный кенеш.

Проектом постановления БГК предлагается утвердить Программу приватизации объектов муниципальной собственности Бишкека на 2024-2025 годы и перечень объектов (помещения ипподрома с земельными участками).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285573/
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