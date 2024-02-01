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Общество

Зачем в цифровой профиль здоровья будут включать данные частных медцентров

Заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Бакыт Джангазиев рассказал 24.kg, зачем в цифровой профиль здоровья будут включать данные частных медцентров и лабораторий.

По его словам, цель — защита интересов пациентов, а не просто знать, от чего они лечатся.

«Подобная интеграция принесет пользу и удобство пациентам. Обращаясь в различные организации, в том числе частные, человек должен иметь доступ к информации о своем здоровье, в том числе к анализам и назначениям. Удобно, когда все медицинские данные будут доступны в личной цифровой медкарте», — сказал замминистра, подчеркнув, что защита данных гарантирована.

«Информация будет передаваться через систему межведомственного взаимодействия «Тундук», которая имеет серьезные требования в защите данных, ею пользуются все государственные органы и бизнес-сектор. Правовые основы для осуществления работы с персональными данными есть», — отметил Бакыт Джангазиев.

В случае выявления в лабораториях инфекций, представляющих угрозу населению страны (COVID-19, вирусные гепатиты и другое), меры для локализации очагов будут приняты оперативнее.

«Встреча, на которой государственные ИТ-компании и представители частного сектора здравоохранения обсуждали возможности сотрудничества, проводилась впервые. По ее итогам будет разработан нормативный правовой акт, который обсудят с представителями частного сектора. После принятия документа начнется интенсивная работа. На данном этапе вся работа будет проводиться на добровольной основе и для удобства пациентов», — резюмировал замминистра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285629/
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