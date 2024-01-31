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Общество

Цифровой профиль здоровья будет включать данные частных медцентров и лабораторий

Цифровой профиль здоровья будет включать данные частных медцентров и лабораторий. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его сведениям, в ведомстве прошла встреча представителей Министерства цифрового развития, Государственного агентства по защите персональных данных, ГП «Инфоком», ГУ «Тундук» и частных медицинских центров и лабораторий. На ней обозначили ключевые направления цифровой трансформации здравоохранения.

Особое внимание уделено интеграции цифровых решений частного сектора. Этот шаг направлен на повышение удобства пациентов и врачей. 

Защита персональных сведений выделена как один из приоритетов, особенно в контексте предоставления медицинской помощи.

Заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Бакыт Джангазиев отметил, что сейчас на каждого гражданина Кыргызстана открыта цифровая медицинская карта, которая доступна через госпортал электронных услуг «Тундук» и мобильное приложение.

Важным элементом обсуждения стала концепция «Данные следуют за пациентом». Это направление может существенно улучшить качество и своевременность оказания медицинских услуг.

Стороны выразили взаимный интерес и готовность к сотрудничеству для успешной реализации планов и интеграции информационных систем. Эти шаги содействуют внедрению цифровых технологий в здравоохранение страны, что в долгосрочной перспективе может повысить эффективность системы и улучшить заботу о здоровье граждан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285530/
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