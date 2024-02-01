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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Задержание 11 журналистов. Горсуд рассмотрел санкции в отношении двух фигурантов

В Бишкекском горсуде рассмотрели жалобу адвокатов задержанных журналистов Айке Бейшекеевой и Жумабека Турдалиева. Об этом сообщили в пресс-службе горсуда.

Рассмотрены законность задержания двоих журналистов, а по Айке Бейшекеевой еще и изменение меры пресечения.

«Определениями судебной коллегии постановления первой инстанции в отношении вышеуказанных обвиняемых оставили без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения», — сообщили в суде.

Известно, что заседания по другим задержанным пройдут завтра и 5 февраля.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Отметим, что задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285620/
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