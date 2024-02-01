Журналисты Кыргызстана заявили о массовых попытках взлома в Telegram

Несколько представителей независимых СМИ заявили о попытках взлома их личных аккаунтов в мессенджере Telegram. Об этом журналисты написали в соцсетях.

Основатель и директор Govori TV Кайыргуль Урумканова сообщила, что предпринимаются неоднократные попытки.

«С ночи пытаются взломать мой Telegram. Товарищи, ну это уже не смешно, это просто глупо! Те люди, которые в прошлом году украли мой телефон и прошерстили там все, вам скажут, что я ничего не храню в телефоне, у меня все в моей голове, ни с кем не вожусь, ни с кем из оппозиции не дружу. Я прошла через жесткий прессинг спецслужб и троллей во времена Атамбаева, когда он закрывал телеканал «Сентябрь». Даже они не опустились, чтобы меня лично задевать, потому что я и так открыта, честна и чиста. Если у меня есть позиция, я открыто ее говорю, а не в спину. У меня жизнь одна, и я пытаюсь ее прожить достойно, а вы?» — написала журналист.

Фото — скриншот. Публикация Кайыргуль Урумкановой в Facebook

О попытках взлома также сообщила главный редактор «ПолитКлиники» Дилбар Алимова. Она отметила, что действия ведутся с одного и того же IP-адреса и одного и того же устройства.

«В мой аккаунт пытаются проникнуть. Сообщается, что смогли подобрать верный код, значит, сделали дубликат сим-карты. Но, так как мой аккаунт очень хорошо защищен, попытки оказались тщетными», — написала журналист.

Фото — скриншот. Публикация Дилбар Алимовой в Facebook

О попытке взлома заявила также редактор «Вести.kg» Гладис Темирчиева.