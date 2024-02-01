В Кыргызстане стартовал месячник здоровья среди мужчин

В Кыргызстане объявили о начале республиканского месячника «Будь ответственным!» Об этом сообщила пресс-служба посольства Швейцарии в КР.

В течение февраля мужчинам предлагают посетить местные учреждения первичной медико-санитарной помощи для получения консультаций.

Неинфекционные заболевания — это хронические, медленно прогрессирующие болезни. К ним относятся сердечно-сосудистые и легочные заболевания, рак и сахарный диабет.

Впервые акцию провели в 2019 году в рамках швейцарского проекта «Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане». Учитывая успех и влияние кампании, в 2023-м Министерство здравоохранения издало приказ о проведении месячника в феврале по всей стране на ежегодной основе. В ходе прошлогодней кампании более 367 тысяч мужчин посетили организации первичной медико-санитарной помощи по всей республике.