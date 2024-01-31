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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Дело о растрате $780 тысяч. Рустама Абдурасулова отпустили под домашний арест

Начальника отдела следственного управления Генеральной прокуратуры Рустама Абдурасулова отпустили под домашний арест. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

Рустама Абдурасулова подозревают в растрате более $780 тысяч. Ранее распространялась информация, что присвоенные деньги проиграли в букмекерской конторе.

Курманкул Зулушев это опроверг. По его словам, потраченные обвиняемым средства принадлежали российским предпринимателям.

Генпрокурор пояснил, что Рустам Абдурасулов возместил всю сумму. Но следствие по уголовному делу в отношении него продолжают.

Напомним, начальник отдела следственного управления Генпрокуратуры Рустам Абдурасулов задержан в сентябре 2023 года. Его подозревали в присвоении $782,5 тысячи. Деньги Рустаму Абдурасулову передали для временного хранения в служебном сейфе, чтобы передать в банк. Однако позже начальник отдела не выходил на работу три дня. Провели инвентаризацию, в ходе которой выяснилось, что денег в сейфе нет. Возбудили уголовное дело. В Генеральной прокуратуре сообщили, что после задержания Рустама Абдурасулова сразу возместили $20 тысяч, позже его родственники передали следствию остальные $762,5 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285543/
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