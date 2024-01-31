Смерть Арстана Алая. Генпрокурор рассказал о ходе следствия

Следствие по факту смерти общественного деятеля Арстана Алая в одной из колоний продолжается. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, в отношении сотрудников колонии СИН, где содержался Арстан Алай, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» УК КР.

«Ответственные лица СИН, Минюста и больницы исправительной колонии не ознакомлены с правилами содержания граждан, находящихся под стражей. Они 24 часа мониторили через камеру, как Арстан Алай ходит со шнуром в руках, встает, кушает, пьет чай. Видели все это и не приняли меры», — отметил Курманкул Зулушев.

Напомним, утром 5 января стало известно о смерти Арстанбека Абдылдаева (Арстана Алая). Об этом сообщил его адвокат Кайсын Абакиров. Он потребовал от Генпрокуратуры провести проверку по факту смерти. Позже в Службе исполнения наказаний заявили, что Арстан Алай совершил самоубийство: его нашли повешенным.

Арстана Алая задержали 15 декабря прошлого года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 330 «Возбуждение религиозной вражды (розни)» УК КР. Он содержался в колонии № 21 Службы исполнения наказаний. 28 декабря Арстан Алай пожаловался на состояние здоровья и по направлению врачей был переведен в центральную больницу, расположенную на территории колонии № 31 СИН, для прохождения медицинского обследования и лечения.

При осмотре тела телесных повреждений обнаружено не было, кроме следа от проволоки на шее погибшего.