Умер народный писатель Кыргызстана Мелис Абакиров

На 84-м году жизни скончался кавалер ордена «Манас» III степени народный писатель Кыргызской Республики Мелис Абакиров. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Мелис Абакиров родился 15 марта 1940 года в селе Бурана Чуйского района. В 1963-м окончил факультет филологии Кыргызского государственного университета.

Трудовую деятельность начал учителем в 1963 году, в 1965–1970 годы работал литературным работником, заведующим отделом, ответственным секретарем, заместителем редактора газеты «Эмгекчил» Тонского района, в 1970–1971 годы заведующим отделом газеты «Ленинчил жаш», 1971–1979 годы литературным работником, корреспондентом, заместителем ответственного секретаря газеты «Советтик Кыргызстан».

В 1979–1985 годы Мелис Абакиров был главным редактором Государственного комитета печати Кыргызской ССР, в 1985–1988 годы — заведующим отделом издательства «Мектеп». В 1992–1998 годы работал директором издательства «Адабият».

В 2004–2007 годы занимал почетную должность секретаря Национального союза писателей Кыргызстана.

Его первые рассказы опубликованы еще в студенческие годы, в 1978 году вышел его первый сборник «Рапсодия молодости».

Он автор таких произведений, как «Жаштык рапсодиясы», «Жинди сабыр», «Канталамай», «Чоң энемдин жомогу», «Алмалуу бак», «Алчалуу төр», «Көкөй кести», «Барымта», «Эрөөл», «Сакадай бою сары алтын». На русском языке выпущены книги «Сказки моей бабушки», «Рапсодия молодости», «Герои эпоса «Манас», «Верблюд и мышь», «Азарт», «Детство в годы изгнания», на других языках «Энемиң эртекилери», «Катагонда утган болалик».

Перу Мелиса Абакирова принадлежат высокохудожественные переводы на кыргызский язык «Муравей и голубь» Льва Толстого (басни), «Платеро и я» Хуана Рамона Хименеса, «Блокадные новеллы» Олега Шестинского (рассказы и повести), «Майдан» Арпада Генца (новеллы, очерки, пьесы) и другие.

Мелис Абакиров с 1983 года является членом Союза писателей СССР, а с 1976 года членом Союза журналистов СССР.

Фото Эмил Чекиров, RFE/RL. Мелис Абакиров

Награжден Почетной грамотой Верховного Совета Кыргызской ССР, ему присвоены почетные звания «Заслуженный работник культуры Кыргызской Республики» и «Народный писатель Кыргызской Республики», награжден Орденом «Манас» III степени.

24.kg выражает соболезнования родным и близким Мелиса Абакирова.

