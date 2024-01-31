В Бишкеке 31 января небольшой снег. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День увеличился до 9 часов 55 минут.

У кого намечается той

Нурлан Доулбеков

Родился 31 января 1971 года. Начальник МП «Бишкекзеленхоз».

Таалайбек Сариев

Родился 31 января 1974 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Турсунали Рустамов

Родился 31 января 1990 года. Член национальной сборной КР по футболу (полузащитник).

Памятные даты

Установлены дипотношения между Республикой Корея и Кыргызской Республикой

Дипломатические отношения между Республикой Корея и Кыргызской Республикой установлены 31 января 1992 года.

Посольство Кореи в Бишкеке начало свою работу в 2008-м, и в том же году создано посольство КР в Сеуле. Кроме того, в 2007-м начал свою работу Центр по трудоустройству кыргызских граждан в Республике Корея, а в 2015 году стала действовать KOICA.

Международный день ювелира

Фото из интернета

Именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.

В 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров принято решение учредить 31 января как Международный день ювелира.

Профессия ювелира — одна из самых древних. Первые украшения изготавливали из разнообразных подсобных материалов, поддающихся обработке примитивными инструментами того времени. Это могли быть бусы из ракушек, ожерелья из клыков, камушки с дыркой.

Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. Здесь впервые была произведена резьба по камню, появились украшения, выполненные из драгоценных металлов с самоцветами.

Люди, которые меняли мир

Родился разведчик Эркебек Абдулаев

Родился 31 января 1952 года в селе Бейшеке Таласской области. Советский военный, работник спецслужб.

С 1980 по 1982 год служил в территориальных органах КГБ Киргизской ССР. С 1982 по 1990 год работал в составе группы специального назначения «Вымпел». Ученик легендарного советского разведчика Ильи Старинова.

Участник боевых действий в Афганистане и спецопераций в Закавказье (Баку, Тбилиси, Карабах). После путча 1991-го добровольно подал в отставку в звании подполковника. Преподавал в Академии Службы внешней разведки России.

Был личным референтом президента Академии геополитических проблем РФ генерал-полковника Леонида Ивашова. Работал в НИИ спецтехники МВД России.

Был спецкором, военным консультантом и главным редактором специализированных московских журналов «Профи», «Солдат удачи». В качестве военкора посещал горячие точки: Чечню, Баткен, Афганистан.

Автор нескольких книг и документальных фильмов.

Одна из книг Эркебека Абдулаева «Позывной «Кобра» (о некогда самом засекреченном спецподразделении КГБ «Вымпел») стала настоящим бестселлером в профессиональных кругах и неоднократно переиздавалась.

Умер 16 июня 2011 года.

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