Как не отравиться угарным газом и помочь пострадавшему. Советы от МЧС

В Министерстве чрезвычайных ситуаций рассказали, как уберечь себя и близких при отравлении угарным газом.

Отсутствие у ядовитого угарного газа цвета и запаха делает его особенно опасным.

В ведомстве напомнили, что отравление может произойти в разных ситуациях. Например, при вдыхании выхлопных газов автотранспорта, отравлении угарным газом в быту (при утечке бытового газа либо при неисправности приборов и прочее).

Несчастный случай может произойти из-за отравления при пожаре.

В МЧС отметили, что основной причиной отравления угарным газом является нарушение правил эксплуатации печного отопления:

несвоевременное закрытие печной заслонки;

недостаточный доступ свежего воздуха в топливник;

плохая тяга;

неисправная работа печи и дымохода;

трещины в конструкции печи;

забитый дымоход.

В большинстве случаев люди отравляются в ночное время суток.

Симптомы попадания угарного газа могут значительно отличаться между собой — все зависит от количества газа, проникшего в организм.