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Общество

Как не отравиться угарным газом и помочь пострадавшему. Советы от МЧС

В Министерстве чрезвычайных ситуаций рассказали, как уберечь себя и близких при отравлении угарным газом.

Отсутствие у ядовитого угарного газа цвета и запаха делает его особенно опасным.

В ведомстве напомнили, что отравление может произойти в разных ситуациях. Например, при вдыхании выхлопных газов автотранспорта, отравлении угарным газом в быту (при утечке бытового газа либо при неисправности приборов и прочее).

Несчастный случай может произойти из-за отравления при пожаре.

В МЧС отметили, что основной причиной отравления угарным газом является нарушение правил эксплуатации печного отопления:

  • несвоевременное закрытие печной заслонки;
  • недостаточный доступ свежего воздуха в топливник;
  • плохая тяга;
  • неисправная работа печи и дымохода;
  • трещины в конструкции печи;
  • забитый дымоход.

В большинстве случаев люди отравляются в ночное время суток.

Симптомы попадания угарного газа могут значительно отличаться между собой — все зависит от количества газа, проникшего в организм.

Первая помощь при отравлении угарным газом:

  • необходимо прекратить агрессивное влияние угарного газа на человека;
  • вынести его на свежий воздух либо использовать кислородную маску (также можно применить противогаз с гопкалитовым патроном). В помещении необходимо обязательно растворить окна и двери для вентиляции;
  • очистите дыхательные пути пострадавшего, после снимите с его шеи галстук, расстегните рубашку и прочее. Человека лучше всего уложить набок;
  • если пострадавший в сознании, обеспечить непрерывный доступ свежего воздуха и кратковременное вдыхание нашатырного спирта, растереть тело;
  • если пострадавший без сознания, необходимо немедленно начать искусственное дыхание до прихода в сознание или до приезда скорой помощи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285378/
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