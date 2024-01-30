Как не отравиться угарным газом и помочь пострадавшему. Советы от МЧС

В Министерстве чрезвычайных ситуаций рассказали, как уберечь себя и близких при отравлении угарным газом.
Отсутствие у ядовитого угарного газа цвета и запаха делает его особенно опасным.
В ведомстве напомнили, что отравление может произойти в разных ситуациях. Например, при вдыхании выхлопных газов автотранспорта, отравлении угарным газом в быту (при утечке бытового газа либо при неисправности приборов и прочее).
Несчастный случай может произойти из-за отравления при пожаре.
В МЧС отметили, что основной причиной отравления угарным газом является нарушение правил эксплуатации печного отопления:
- несвоевременное закрытие печной заслонки;
- недостаточный доступ свежего воздуха в топливник;
- плохая тяга;
- неисправная работа печи и дымохода;
- трещины в конструкции печи;
- забитый дымоход.
В большинстве случаев люди отравляются в ночное время суток.
Симптомы попадания угарного газа могут значительно отличаться между собой — все зависит от количества газа, проникшего в организм.
Первая помощь при отравлении угарным газом:
- необходимо прекратить агрессивное влияние угарного газа на человека;
- вынести его на свежий воздух либо использовать кислородную маску (также можно применить противогаз с гопкалитовым патроном). В помещении необходимо обязательно растворить окна и двери для вентиляции;
- очистите дыхательные пути пострадавшего, после снимите с его шеи галстук, расстегните рубашку и прочее. Человека лучше всего уложить набок;
- если пострадавший в сознании, обеспечить непрерывный доступ свежего воздуха и кратковременное вдыхание нашатырного спирта, растереть тело;
- если пострадавший без сознания, необходимо немедленно начать искусственное дыхание до прихода в сознание или до приезда скорой помощи.