22:07
USD 89.32
EUR 96.77
RUB 0.99
Общество

Во всех домах-интернатах Минтруда установили видеокамеры

Во всех социальных стационарных учреждениях Министерства труда, социального обеспечения и миграции, в которых проживают пожилые, дети и взрослые с инвалидностью, установлены видеокамеры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, это сделано для мониторинга качества предоставляемых услуг подопечным и пресечения противоправных действий сотрудников.

Также ведутся работы по подключению социальных стационарных учреждений к административному ситуационному центру, который создан для обеспечения работы президента и кабмина качественными и аналитическими данными.

В 17 интернатах проживают 2 тысячи 332 подопечных, из них 522 — пожилые и лица с инвалидностью общего заболевания, 1 тысяча 810 человек — взрослые и дети с психоневрологическими диагнозами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285345/
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
Только 5 процентов детей в интернатах — круглые сироты
В интернатах Кыргызстана проживает 2 тысячи 338 человек
Депутат предлагает ужесточить ответственность детей за пожилых родителей
Директор дома престарелых заявила, что учреждение не готово к зиме. Ее уволили
Пожар в доме престарелых в Оше. Милиция проведет проверку
Сплошные нарушения. Правозащитники возмущены состоянием интернатов на юге
Митинг в гимназии-интернате № 1. Акылбек Жапаров раскритиковал события
Просроченные продукты и лекарства обнаружили в Панфиловской школе-интернате
При поддержке Швейцарии в КР отремонтировали шесть домов для престарелых и ЛОВЗ
Количество детских интернатов в Кыргызстане растет
Популярные новости
Снег и&nbsp;морозы ожидают в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;следующей неделе Снег и морозы ожидают в Бишкеке на следующей неделе
Все 29&nbsp;маршрутов движения муниципальных автобусов в&nbsp;Бишкеке Все 29 маршрутов движения муниципальных автобусов в Бишкеке
Повышение тарифа. Как экономить на&nbsp;проезде и&nbsp;где купить транспортные карты Повышение тарифа. Как экономить на проезде и где купить транспортные карты
Автобусный маршрут &#8470;&nbsp;46&nbsp;закрывают в&nbsp;Бишкеке Автобусный маршрут № 46 закрывают в Бишкеке
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
&laquo;Керемет Банк&raquo; передал мебель и&nbsp;канцтовары центру для детей &laquo;Акниет&raquo; «Керемет Банк» передал мебель и канцтовары центру для детей «Акниет»
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: итоги 2023 года и&nbsp;масштабные цели на&nbsp;2024-й ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
30 января, вторник
22:00
Кыргызстанец скончался в России. Как получить выплату на репатриацию тела Кыргызстанец скончался в России. Как получить выплату н...
21:55
Порядок избрания главы Академии наук хотят изменить — будет назначать президент
21:32
В Бишкеке открыли дошкольное образовательное учреждение ГКНБ
21:17
Как не отравиться угарным газом и помочь пострадавшему. Советы от МЧС
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 января: снег