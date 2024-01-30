Во всех домах-интернатах Минтруда установили видеокамеры

Во всех социальных стационарных учреждениях Министерства труда, социального обеспечения и миграции, в которых проживают пожилые, дети и взрослые с инвалидностью, установлены видеокамеры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, это сделано для мониторинга качества предоставляемых услуг подопечным и пресечения противоправных действий сотрудников.

Также ведутся работы по подключению социальных стационарных учреждений к административному ситуационному центру, который создан для обеспечения работы президента и кабмина качественными и аналитическими данными.

В 17 интернатах проживают 2 тысячи 332 подопечных, из них 522 — пожилые и лица с инвалидностью общего заболевания, 1 тысяча 810 человек — взрослые и дети с психоневрологическими диагнозами.