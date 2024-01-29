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Общество

Обеспечить безопасность детей поручило Минобразования

Министерство образования и науки Кыргызстана поручило столичному департаменту, Ошскому городскому управлению, а также районным и городским отделам образования обратить особое внимание на обеспечение безопасности детей.

Чиновники поручили:

  • провести разъяснительную работу по формированию безопасных условий для жизни и здоровья детей,
  • организовать родительские собрания и классные часы с учениками на эту тему,
  • тесно взаимодействовать с родителями (законными представителями) учащихся начальных классов для решения вопроса сопровождения детей в школу и после занятий.

В МОиН напомнили, что по Закону КР «Об образовании» родители (законные представители) несут полную ответственность за здоровье и жизнь обучающихся, находящихся вне территории образовательной организации и вне учебного времени.

Напомним, три одноклассника погибли в Сокулуке, провалившись под лед.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285270/
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