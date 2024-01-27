Отберем все. Глава ГКНБ обещает конфисковать имущество Райымбека Матраимова

Имущество бывшего заместителя председателя таможни Райымбека Матраимова будет конфисковано. Об этом сегодня во время встречи с торговцами рынка «Кара-Суу» в Ошской области заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, в Ошской области и на территории Кыргызстана все имущество экс-таможенника будет конфисковано.

«Отберем все имущество. Матраимову не оставим ни одну сотку земли. Он будет простым человеком. Как раньше, Раимом-миллионом он уже не будет, даже если вернется», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он также добавил, что в КР не будет ни одного клана. «В рамках борьбы с его кланом в Ошской области с должностей сняты почти 50 руководителей различных госорганов», — подчеркнул глава ГКНБ.

Напомним, ранее ГКНБ объявил Райымбека Матраимова в розыск. Его подозревают по статье 169 «Пособничество в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления» УК КР.