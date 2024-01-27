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Общество

Кыргызстанцы стали чаще отказываться от прививок

Более 22 тысяч отказов от плановой вакцинации зарегистрировали в Кыргызстане в 2023 году. Об этом сегодня на брифинге сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, по сравнению с 2022-м отмечен рост — тогда зарегистрировали всего 12 тысяч отказов. Увеличение связано в том числе с введением интегрированной информационной системы по здравоохранению.

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«До 48 процентов отказов связано с религиозными убеждениями, более 40 процентов — с сомнениями в безопасности и эффективности вакцин, еще 10 процентов отказываются по другим причинам», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Она отметила, что статистику по отказам ввели в 2016 году.

«Это один из важных показателей для нас. Очень много сделано в плане снижения отказов от прививок по религиозным причинам совместно с Духовным управлением мусульман. В результате показатель отказов снизился с 78 процентов (в 2016-2017 годах) до 48 (в 2023-м). Наше руководство всегда бьет тревогу по этому поводу», — добавила глава РЦИ.

Напомним, в Кыргызстане в прошлом году от осложнений кори скончалось девять детей. По данным медиков, все они не получали вакцину. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285215/
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