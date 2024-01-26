Автобусный маршрут № 46 закрывают в Бишкеке

С 27 января закроют автобусный маршрут № 46. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, решение принято в рамках оптимизации маршрутной сети города и на основании обращения ОсОО «Эко пассажирские перевозки».

«В связи с открытием новых маршрутов и изменением схемы движения отдельных маршрутов пассажиропоток на маршруте № 46 резко сократился и он не смог покрыть свои расходы», — сообщили в мэрии.

Кроме того, произведен обмен маршрутами БПАТП и «Эко пассажирские перевозки».

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С 27 января маршрут № 17 будет обслуживать муниципальное предприятие «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие». Решение принято в связи с оптимизацией транспортной сети города и нехваткой водителей и подвижного состава у ОсОО «Эко пассажирские перевозки». Маршрут проходит от района «Красный строитель» до жилмассива «Кудайберген» («Поле Чудес»). Его протяженность 37,7 километра.

Маршрут № 31, наоборот, будет обслуживать ОсОО «Эко пассажирские перевозки». Решение принято для обеспечения безопасности движения низкопольных новых автобусов, так как улица Кожобергенова в селе Чон-Арык имеет предгорный подъем, затрудняющий работу автобусов при заезде и спуске от села. Схема движения маршрута не меняется.