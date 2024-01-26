За пост в Facebook осудили члена партии «Бутун Кыргызстан»

Первомайский районный суд вынес решение в отношении члена партии «Бутун Кыргызстан» Кубанычбека Асанова. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе суда.

По ее данным, Кубанычбека Асанова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 330 (Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды) УК КР. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на один год в исправительной колонии общего режима. Но с учетом проведенного в СИЗО срока (с 11 мая 2023-го), когда один день засчитывается за два, он уже отбыл назначенное наказание.

Мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении осужденного оставлена без изменения, ее отменят после вступления приговора в законную силу.

Кубанычбека Асанова задержали 10 мая прошлого года в селе Беловодском Чуйской области. 11 мая по решению суда его арестовали и водворили в СИЗО-1.