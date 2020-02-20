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Агент 024

Военные пенсионеры могут лишиться бесплатного проезда в общественном транспорте

Военные пенсионеры не могут получить льготные проездные карты «Тулпар». Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, когда она обратилась за получением карты, ей отказали.

«Мне сказали, что льготные проездные карты могут получить только пенсионеры по возрасту. Но мне уже 62 года. Раньше я ездила в транспорте бесплатно, а теперь придется платить?» — возмущена она.

В пресс-службе проекта «Электронное билетирование» подтвердили, что военным пенсионерам карты не выдают.

«Дело в том, что у военных свой пенсионный фонд и из него должны выделять деньги на льготы для транспорта. Поэтому такая ситуация сложилась. Льгота распространяется, согласно постановлению Бишкекского городского кенеша № 312 от 26 апреля 2012 года, на пенсионеров по возрасту. Мы работаем по этому документу. Пока вопрос с военными пенсионерами остается открытым. Скоро будет рабочее совещание, на котором его обсудят», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в Бишкеке начали выдавать пенсионерам льготные проездные карты «Тулпар». Система «Электронное билетирование» в полном объеме должна заработать с 1 марта. С этого дня, планируется, оплата станет полностью безналичной.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/144236/
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