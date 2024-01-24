Обыски и допросы журналистов. ГКНБ отказал 24.kg в ходатайстве о доступе в офис

ГКНБ отказал руководству 24.kg в удовлетворении ходатайства о доступе в офис редакции.
В ответе старшего следователя по особо важным делам ГСУ ГКНБ Эрлана Акынбекова не указывается причина отказа. В нем лишь отмечается, что по делу проводятся все необходимые оперативные действия, направленные на установление истины, в связи с чем на данный момент следствием не принято окончательного процессуального решения.
Отметим, ранее гендиректор информагентства Асель Оторбаева обратилась с просьбой снять арест с офиса и имущества редакции.
В письме руководство СМИ отмечает, что не знает, в связи с чем и на основании чего ограничен доступ в помещение.
По спорной публикации не было зафиксировано никаких негативных последствий или резонанса. В рамках расследуемого уголовного дела не имеется материального ущерба.из ходатайства 24.kg в ГКНБ
Как отмечается, согласно закону, при наложении ареста на имущество лицо, в производстве которого находится уголовное дело, с согласия прокурора выносит постановление о возбуждении перед следственным судьей ходатайства о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого, лица, ответственного за возмещение материального ущерба и (или) морального вреда.
«Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия или средства преступления», — говорится в письме.
В ходатайстве отмечается, что «руководству 24.kg не был предоставлен протокол арестованного имущества, на каком основании опечатан офис — редакции также неизвестно».
«Насколько нам известно, запрета на осуществление профессиональной деятельности 24.kg нет. Но сотрудники агентства на данный момент остаются фактически без работы и не могут выполнять свои обязанности в полной мере», — подчеркнула в ходатайстве Асель Оторбаева.
Напомним, в понедельник, 15 января, сотрудники ГКНБ пришли в офис редакции 24.kg примерно в 11.00. Они несколько часов проводили обыск, изъяли документы, технику информагентства и личные телефоны сотрудников. На допрос отвезли гендиректора Асель Оторбаеву, шеф-редакторов Антона Лымаря и Махинур Ниязову.
В ГКНБ сообщили, что обыск в 24.kg провели в рамках уголовного дела по статье «Пропаганда войны» УК КР.
17 января Асель Оторбаева и Махинур Ниязова снова были вызваны на допрос в ГКНБ.