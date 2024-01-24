Обыски и допросы журналистов. ГКНБ отказал 24.kg в ходатайстве о доступе в офис

ГКНБ отказал руководству 24.kg в удовлетворении ходатайства о доступе в офис редакции.

В ответе старшего следователя по особо важным делам ГСУ ГКНБ Эрлана Акынбекова не указывается причина отказа. В нем лишь отмечается, что по делу проводятся все необходимые оперативные действия, направленные на установление истины, в связи с чем на данный момент следствием не принято окончательного процессуального решения.

Отметим, ранее гендиректор информагентства Асель Оторбаева обратилась с просьбой снять арест с офиса и имущества редакции.

В письме руководство СМИ отмечает, что не знает, в связи с чем и на основании чего ограничен доступ в помещение.

По спорной публикации не было зафиксировано никаких негативных последствий или резонанса. В рамках расследуемого уголовного дела не имеется материального ущерба. из ходатайства 24.kg в ГКНБ

Как отмечается, согласно закону, при наложении ареста на имущество лицо, в производстве которого находится уголовное дело, с согласия прокурора выносит постановление о возбуждении перед следственным судьей ходатайства о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого, лица, ответственного за возмещение материального ущерба и (или) морального вреда.

«Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия или средства преступления», — говорится в письме.

В ходатайстве отмечается, что «руководству 24.kg не был предоставлен протокол арестованного имущества, на каком основании опечатан офис — редакции также неизвестно».

«Насколько нам известно, запрета на осуществление профессиональной деятельности 24.kg нет. Но сотрудники агентства на данный момент остаются фактически без работы и не могут выполнять свои обязанности в полной мере», — подчеркнула в ходатайстве Асель Оторбаева.

Напомним, в понедельник, 15 января, сотрудники ГКНБ пришли в офис редакции 24.kg примерно в 11.00. Они несколько часов проводили обыск, изъяли документы, технику информагентства и личные телефоны сотрудников. На допрос отвезли гендиректора Асель Оторбаеву, шеф-редакторов Антона Лымаря и Махинур Ниязову.

В ГКНБ сообщили, что обыск в 24.kg провели в рамках уголовного дела по статье «Пропаганда войны» УК КР.

17 января Асель Оторбаева и Махинур Ниязова снова были вызваны на допрос в ГКНБ.