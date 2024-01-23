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Общество

Поддержать молодых матерей-героинь намерены в парламенте

Депутат парламента Бактыбек Сыдыков инициировал поправки в закон «О государственных пособиях в КР». Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается, к пенсиям по возрасту женщинам, награжденным орденом «Баатыр эне», устанавливают надбавки. Пособие при отсутствии права на пенсионное обеспечение матерям-героиням государством не предусмотрено.

В республике проживает 36,7 тысячи матерей-героинь. Из них 4 тысячи 651 не достигли возраста 55 лет.

По данным Минтруда на 1 ноября 2023 года, 115 матерей-героинь не имеют права на пенсионное обеспечение, им установлено ежемесячное социальное пособие в 3 тысячи сомов.

Законопроект предлагает исключить требование о достижении пенсионного возраста для матерей-героинь, не имеющих права на пенсионное обеспечение. Это будет способствовать улучшению социально-экономического положения многодетных семей, считает нардеп.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284883/
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