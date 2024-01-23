14:12
USD 89.31
EUR 97.27
RUB 1.01
Общество

На препараты для больных с гемофилией в 2023 году потратили 30 миллионов сомов

В 2023 году из средств обязательного медицинского страхования для пациентов с гемофилией закупили факторы крови на 29 миллионов 910 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, закуп факторов свертывания крови для детей, больных гемофилией, требует постоянного внимания и финансирования, чтобы предотвратить не только острые осложнения, связанные с кровотечениями, но и долгосрочные последствия для здоровья пациентов.

«С 2021-го ФОМС систематически увеличивает объем финансирования для закупки концентратов факторов крови. Так, в 2021 году выделено 22 миллиона 247 тысяч сомов, в 2022-м — 25 миллионов 492 тысячи 267, в 2023-м — 29 миллионов 910 тысяч. Этот же уровень финансирования предусмотрен на 2024 год», — проинформировали в ведомстве.

Отмечено, что в два раза увеличена норма отпуска концентратов факторов крови по программе государственных гарантий, а также увеличен возраст детей с 16 до 18 лет, которые бесплатно могут получать через ЦСМ/ГСВ препараты. В экстренных случаях медикаменты предоставляются через специализированные стационарные отделения организаций здравоохранения.

В Кыргызстане зарегистрировано с гемофилией 186 детей до 18 лет.

Гемофилия — это редкое наследственное заболевание, влияющее на свертываемость крови. Люди с гемофилией могут столкнуться с долгими кровотечениями даже при малейших повреждениях или травмах. Это может быть опасным, поскольку даже небольшие порезы или ушибы могут привести к значительной потере крови.

Гемофилия передается от родителей к детям через гены. Хотя гемофилия не имеет излечения, современные методы лечения и управления позволяют людям с этим состоянием вести активную и полноценную жизнь. Лечение включает в себя введение недостающих факторов свертывания для предотвращения или остановки кровотечений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284800/
просмотров: 308
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане зарегистрировано 425 пациентов с гемофилией
В Кыргызстане у больных гемофилией нет возможности получить лучшие лекарства
В Кыргызстане 411 больных гемофилией
В Кыргызстане впервые прооперировали пациента с гемофилией
Больные гемофилией выйдут к Минздраву с требованием обеспечить их лекарствами
Популярные новости
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Сильных толчков не&nbsp;будет Землетрясение в Кыргызстане. Сильных толчков не будет
В&nbsp;Кыргызстане выявили более 500 очагов сибирской язвы В Кыргызстане выявили более 500 очагов сибирской язвы
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Глава МЧС призвал граждан не&nbsp;паниковать Землетрясение в Кыргызстане. Глава МЧС призвал граждан не паниковать
Задержание директора &laquo;Берекет&raquo;. Торговцы обратились к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Задержание директора «Берекет». Торговцы обратились к Камчыбеку Ташиеву
Бизнес
Doscredobank и&nbsp;Avosend вручили ценные подарки по&nbsp;итогам первого этапа акции Doscredobank и Avosend вручили ценные подарки по итогам первого этапа акции
Acıbadem в&nbsp;2023&nbsp;году: год достижений и&nbsp;свершений Acıbadem в 2023 году: год достижений и свершений
Активные пользователи приложения &laquo;Мой Beeline&raquo; получили iPhone и&nbsp;другие призы Активные пользователи приложения «Мой Beeline» получили iPhone и другие призы
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
23 января, вторник
13:52
Акции Евразийского сбербанка перешли Нацагентству по инвестициям Акции Евразийского сбербанка перешли Нацагентству по ин...
13:02
Землетрясение в Кыргызстане. Госстрой просит сообщать о дефектах в зданиях
12:59
Закон об иноагентах принят на комитете во втором чтении. Как шло обсуждение
12:43
Около 140 тысяч кыргызстанцев застраховали свое жилье в 2023 году
12:12
Новый закон о СМИ. Члены комитета вновь не стали рассматривать документ