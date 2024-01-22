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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента КР: Подписаны закон, распоряжение:

— о бюджете Социального фонда на 2024 год и плановом периоде 2025-2026 годов;
— об освобождении Канатбека Тургунбекова от должности директора Государственного агентства по управлению государственным имуществом. Подробнее

Пресс-служба кабмина КР: Подписано распоряжение об освобождении Медера Машиева от занимаемой должности первого заместителя директора Государственного агентства по управлению государственным имуществом. Подробнее

Рубрика «Официально» по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284796/
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