Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента КР: Подписаны закон, распоряжение:

— о бюджете Социального фонда на 2024 год и плановом периоде 2025-2026 годов;

— об освобождении Канатбека Тургунбекова от должности директора Государственного агентства по управлению государственным имуществом. Подробнее

Пресс-служба кабмина КР: Подписано распоряжение об освобождении Медера Машиева от занимаемой должности первого заместителя директора Государственного агентства по управлению государственным имуществом. Подробнее

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