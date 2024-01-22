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Общество
Сюжет: Территориальная реформа

Территориальная реформа в Бишкеке. В Минздраве создана рабочая группа

В Министерстве здравоохранения создана рабочая группа по подготовительной работе в рамках объявленной административно-территориальной реформы. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Один из основных вопросов — по службе скорой помощи. Для столичного Центра экстренной медицины и для скорых в Чуйской области делают картирование.

Результаты рабочей группы ожидаются в феврале.

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Отметим, что «103» в Бишкеке выполняет часть вызовов с опозданием, пациентам приходится ждать приезда медиков по 2-3 часа. В декабре 2023 года сообщалось, что в ЦЭМ свободно 98 врачебных ставок из 210.

Будет ли увеличен штат столичной скорой и за счет каких кадров, пока не уточняется.

Напомним, в Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, а также в Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В ее результате укрупнят айыльные аймаки и города, территория столицы увеличится почти втрое.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284727/
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