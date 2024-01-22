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Общество

От 13 минут до 4 часов. От чего зависит скорость прибытия скорой в Бишкеке

Центр экстренной медицины в Бишкеке работает над снижением процента вызовов, выполненных с опозданием. Об этом на Lights Podcast сообщил заместитель директора ЦЭМ Егор Борисов.

По его словам, цифровизация процессов работы заметно повысила оперативность «103».

«До цифровизации с опозданиями выполнялось около 35 процентов выездов, а после этот показатель снизили до 17 процентов. В идеале, конечно, процент вызовов, выполненных с опозданием, должен равняться нулю. Но есть нехватка бригад и дефицит кадров. Мы понимаем, что за этими вызовами стоят реальные пациенты», — сказал Егор Борисов.

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Он отметил, что бывают разные поводы вызовов. «Допустим, огнестрельное ранение и падение с 9-го этажа или температура 38 градусов. К ним не может быть одинаковый подход. Чем менее вызов жизнеугрожающих, тем дольше можно прождать скорую. Особенно это заметно во время сезонных вспышек ОРВИ и гриппа. Всего есть четыре категории срочности», — пояснил замдиректора ЦЭМ.

К вызовам первой категории относятся автоаварии, огнестрельные и ножевые ранения, утопления, пожары, взрывы.

Показатель приезда в таких случаях составляет в среднем около 13 минут от момента поступления звонка в «103».

«Но при этом на какие-то категории вызовов скорую можно прождать 2-3, а иногда и 4 часа, мы не отрицаем этого. Так не должно быть, но тому есть объективные объяснения», — отметил Егор Борисов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284703/
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