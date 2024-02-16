Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке

Фото из интернета. Автобусы Isuzu, которые обслуживают в Бишкеке 12 маршрутов

В Бишкеке 11 автобусных маршрутов обслуживает частная компания «Эко Пассажирские Перевозки».

Ранее был закрыт их маршрут №46 из-за нерентабельности, а также произведен обмен маршрутами БПАТП и «Эко пассажирские перевозки». Теперь предприятие не обсуживает маршрут №17, зато им передали маршрут №31.

Кроме того, внесли изменения в схему движения маршрута №8.

В их парке небольшие автобусы марки Isuzu, собранные в Узбекистане. Они вышли на линии летом 2021 года.

24.kg публикует все действующие схемы движения автобусов.

Ранее в мэрии Бишкека предоставили схемы движения муниципальных троллейбусов и автобусов.