Все маршруты движения муниципальных автобусов в Бишкеке

В Бишкеке сегодня муниципальные автобусы курсируют по 31 маршруту. В мэрии столицы предоставили редакции 24.kg все действующие схемы движения.

Как отмечают в муниципалитете, в утренние и вечерние часы пик, по данным БПАТП, время интервала может увеличиться до 20-30 минут в связи с большими заторами на центральных улицах города. В другое время промежуток между автобусами составляет 8-10 минут.

Отметим, что мэрия планирует постепенно отказаться от маршрутных такси, по крайней мере, в центральной части столицы, и запускает вместо них на линии большие автобусы.