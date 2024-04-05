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Общество

Все маршруты движения муниципальных автобусов в Бишкеке

В Бишкеке сегодня муниципальные автобусы курсируют по 31 маршруту.  В мэрии столицы предоставили редакции 24.kg все действующие схемы движения.

Как отмечают в муниципалитете, в утренние и вечерние часы пик, по данным БПАТП, время интервала может увеличиться до 20-30 минут в связи с большими заторами на центральных улицах города. В другое время промежуток между автобусами составляет 8-10 минут.

Отметим, что мэрия планирует постепенно отказаться от маршрутных такси, по крайней мере, в центральной части столицы, и запускает вместо них на линии большие автобусы. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/281070/
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