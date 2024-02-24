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Общество

Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены

Если надоело сидеть дома или ребенок требует развлечений, сходите в один из крытых парков. Там же проводят и различные тематические шоу, мастер-классы, конкурсы, о которых можно узнать на их страницах в соцсетях.

24.kg подготовило список площадок, где можно отлично провести время с детьми.

Сеть центров развлечений SMagic и SKYPark

Тюбинговая горка, вулкан, зиплайн, Lego-зона, горки, бассейн с шариками, скалодром, спортивный батут, автодром, лабиринт, карусели, песочница, самолет, зона творчества, VR-зона.

Время работы: 10.00-23.00.

Возраст: 1-16 лет.

Филиалы:

  • ТРЦ «ЦУМ-2», улица Шопокова, 91, 6-й этаж;
  • ТРЦ «Технопарк», улица Анкара, 1/2, 2-й этаж;
  • ТРЦ «Ала-Арча», проспект Чингиза Айтматова, 299, 3-й этаж.

Стоимость:

  • от одного до трех лет — 490 сомов;
  • от 3 до 16 лет — 690 сомов.

ТРЦ Tommi Mall, улица Токомбаева, 17/2, 3-й этаж.

Стоимость:

  • от одного до трех лет — 350 сомов;
  • от 3 до 16 лет — 450 сомов.

Сайт: smagic.kg.

Сеть парков развлечений Иллюzион

Батуты, горки, площадка для самокатов, зона для малышей, песочница, конструктор Lego, гора с баллонами, карусель, тарзанка.

Время работы: понедельник — 12.00-22.00, остальные дни — 10.00-22.00.

Возраст: 1-16 лет.

Филиалы:

  • ТРЦ Cosmopark, улица Юнусалиева, 40а, 1-й этаж;
  • ТЦ «Аламедин Гранд», проспект Жибек Жолу, 150а, 2-й этаж;
  • ТЦ Vefa Center, ​улица Горького, 27/1, 3-й этаж;
  • ТЦ «Детский мир», проспект Чуй, 147, 3-й этаж.

Стоимость:

  • от одного до трех лет — 390 сомов;
  • от 3 до 16 лет — 490 сомов.

Instagram: illuzion.kg.

«Детский городок»

Бассейн с шариками, горки, лабиринт, батуты.

Адрес: ТЦ «Таш-Рабат», улица Горького, 1г, 3-й этаж.

Время работы: 10.00-22.00.

Возраст: 8 месяцев — 11 лет.

Стоимость: 250 сомов.

Сайт: tashrabat.kg.

«Лунапарк»

Творческий уголок, Lego-городок, экстремальные горки, веревочный городок, интерактивный скалодром, батуты, поролоновая яма, тарзанки, снукбол, игровые автоматы.

Адрес: ГУМ «Чынар», проспект Чуй, 92, 5-й этаж.

Время работы: 10.00-22.00.

Возраст: 1-16 лет.

Стоимость:

  • от одного до трех лет — 400 сомов;
  • от 3 до 16 лет — 600 сомов.

Instagram: lunaparkgum.kg.

Jungle park

Батуты, песочница, лабиринт, бассейн с шариками, шариковые пушки, настольные и развивающие игры для детей, сеточный парк, скалодром, канатная дорога, тарзанка, экстремальные горки, зона для малышей, зеркальная комната.

Адрес: ТРЦ ​Asia Mall, проспект Чингиза Айтматова, 3​, 3-й этаж.

Время работы: 10.00-22.00.

Возраст: 1-11 лет.

Стоимость:

выходные и праздники:

  • от одного до двух лет — 400 сомов;
  • от 3 до 11 лет — 600 сомов;

остальные дни:
от одного до двух лет — 300 сомов;
от 3 до 11 лет — 500 сомов.

Instagram: jungle_park_kg.

«Ойно»

Батутная зона, горки, большая развивающая зона для малышей, трехэтажные лабиринты, Lego-зона, кардром.

Адрес: улица Ауэзова, 1/5.

Время работы: 10.00-22.00.

Возраст: 1-12 лет.

Стоимость:

  • по будням — 300 сомов;
  • по выходным — 350 сомов.

Instagram: oino.kg.

«Мамалак»

Семиэтажный лабиринт, веревочный городок, малышковая зона Play Box, автодром.

Адрес: ТРЦ Dordoi-Plaza, улица Ибраимова, 115/2, 3-й этаж.

Время работы: 10.00-22.00.

Возраст: 6 месяцев — 15 лет.

Стоимость:

  • Play Box (от шести месяцев до четырех лет) — 300 сомов;
  • лабиринт (от 1 до 14 лет) по будням — 350 сомов, по выходным — 450 сомов;
  • веревочный городок (от 6 до 15 лет) — 250 сомов (одно прохождение).

Instagram: mamalak_park.

Smile

Батуты, поролоновые ямы, скалодром, веревочный городок.

Адрес: улица Горького, 1в/1а.

Время работы: 10.00-21.00.

Возраст: ограничений нет.

Стоимость:

  • батутный парк — 600 сомов;
  • скалодром — 400 сомов;
  • веревочный городок — 200 сомов;
  • комплексный билет «Все включено» — 1 тысяча сомов.

Instagram: smile.kg.

Fun City Bishkek

Детская площадка, батут, песочница, игровые автоматы.

Адрес: ТРЦ Bishkek Park, улица Киевская, 148, 4-й этаж.

Время работы: 10.00-22.00.

Возраст: от восьми месяцев.

Стоимость:

  • детская площадка — 350 сомов;
  • аттракционы — от 45 до 150 сомов.

Instagram: funcitybishkek.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/280359/
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