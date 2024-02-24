Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены

Если надоело сидеть дома или ребенок требует развлечений, сходите в один из крытых парков. Там же проводят и различные тематические шоу, мастер-классы, конкурсы, о которых можно узнать на их страницах в соцсетях.

24.kg подготовило список площадок, где можно отлично провести время с детьми.

Сеть центров развлечений SMagic и SKYPark Тюбинговая горка, вулкан, зиплайн, Lego-зона, горки, бассейн с шариками, скалодром, спортивный батут, автодром, лабиринт, карусели, песочница, самолет, зона творчества, VR-зона. Время работы: 10.00-23.00. Возраст: 1-16 лет. Филиалы: ТРЦ «ЦУМ-2», улица Шопокова, 91, 6-й этаж;

ТРЦ «Технопарк», улица Анкара, 1/2, 2-й этаж;

ТРЦ «Ала-Арча», проспект Чингиза Айтматова, 299, 3-й этаж. Стоимость: от одного до трех лет — 490 сомов;

от 3 до 16 лет — 690 сомов. ТРЦ Tommi Mall, улица Токомбаева, 17/2, 3-й этаж. Стоимость: от одного до трех лет — 350 сомов;

от 3 до 16 лет — 450 сомов. Сайт: smagic.kg.

Сеть парков развлечений Иллюzион Батуты, горки, площадка для самокатов, зона для малышей, песочница, конструктор Lego, гора с баллонами, карусель, тарзанка. Время работы: понедельник — 12.00-22.00, остальные дни — 10.00-22.00. Возраст: 1-16 лет. Филиалы: ТРЦ Cosmopark, улица Юнусалиева, 40а, 1-й этаж;

ТЦ «Аламедин Гранд», проспект Жибек Жолу, 150а, 2-й этаж;

ТЦ Vefa Center, ​улица Горького, 27/1, 3-й этаж;

ТЦ «Детский мир», проспект Чуй, 147, 3-й этаж. Стоимость: от одного до трех лет — 390 сомов;

от 3 до 16 лет — 490 сомов. Instagram: illuzion.kg.

«Детский городок» Бассейн с шариками, горки, лабиринт, батуты. Адрес: ТЦ «Таш-Рабат», улица Горького, 1г, 3-й этаж. Время работы: 10.00-22.00. Возраст: 8 месяцев — 11 лет. Стоимость: 250 сомов. Сайт: tashrabat.kg.

«Лунапарк» Творческий уголок, Lego-городок, экстремальные горки, веревочный городок, интерактивный скалодром, батуты, поролоновая яма, тарзанки, снукбол, игровые автоматы. Адрес: ГУМ «Чынар», проспект Чуй, 92, 5-й этаж. Время работы: 10.00-22.00. Возраст: 1-16 лет. Стоимость: от одного до трех лет — 400 сомов;

от 3 до 16 лет — 600 сомов. Instagram: lunaparkgum.kg.

Jungle park Батуты, песочница, лабиринт, бассейн с шариками, шариковые пушки, настольные и развивающие игры для детей, сеточный парк, скалодром, канатная дорога, тарзанка, экстремальные горки, зона для малышей, зеркальная комната. Адрес: ТРЦ ​Asia Mall, проспект Чингиза Айтматова, 3​, 3-й этаж. Время работы: 10.00-22.00. Возраст: 1-11 лет. Стоимость: выходные и праздники: от одного до двух лет — 400 сомов;

от 3 до 11 лет — 600 сомов; остальные дни:

от одного до двух лет — 300 сомов;

от 3 до 11 лет — 500 сомов. Instagram: jungle_park_kg.

«Ойно» Батутная зона, горки, большая развивающая зона для малышей, трехэтажные лабиринты, Lego-зона, кардром. Адрес: улица Ауэзова, 1/5. Время работы: 10.00-22.00. Возраст: 1-12 лет. Стоимость: по будням — 300 сомов;

по выходным — 350 сомов. Instagram: oino.kg.

«Мамалак» Семиэтажный лабиринт, веревочный городок, малышковая зона Play Box, автодром. Адрес: ТРЦ Dordoi-Plaza, улица Ибраимова, 115/2, 3-й этаж. Время работы: 10.00-22.00. Возраст: 6 месяцев — 15 лет. Стоимость: Play Box (от шести месяцев до четырех лет) — 300 сомов;

лабиринт (от 1 до 14 лет) по будням — 350 сомов, по выходным — 450 сомов;

веревочный городок (от 6 до 15 лет) — 250 сомов (одно прохождение). Instagram: mamalak_park.

Smile Батуты, поролоновые ямы, скалодром, веревочный городок. Адрес: улица Горького, 1в/1а. Время работы: 10.00-21.00. Возраст: ограничений нет. Стоимость: батутный парк — 600 сомов;

скалодром — 400 сомов;

веревочный городок — 200 сомов;

комплексный билет «Все включено» — 1 тысяча сомов. Instagram: smile.kg.