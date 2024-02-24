Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены

Если надоело сидеть дома или ребенок требует развлечений, сходите в один из крытых парков. Там же проводят и различные тематические шоу, мастер-классы, конкурсы, о которых можно узнать на их страницах в соцсетях.
24.kg подготовило список площадок, где можно отлично провести время с детьми.
Сеть центров развлечений SMagic и SKYPark
Тюбинговая горка, вулкан, зиплайн, Lego-зона, горки, бассейн с шариками, скалодром, спортивный батут, автодром, лабиринт, карусели, песочница, самолет, зона творчества, VR-зона.
Время работы: 10.00-23.00.
Возраст: 1-16 лет.
Филиалы:
- ТРЦ «ЦУМ-2», улица Шопокова, 91, 6-й этаж;
- ТРЦ «Технопарк», улица Анкара, 1/2, 2-й этаж;
- ТРЦ «Ала-Арча», проспект Чингиза Айтматова, 299, 3-й этаж.
Стоимость:
- от одного до трех лет — 490 сомов;
- от 3 до 16 лет — 690 сомов.
ТРЦ Tommi Mall, улица Токомбаева, 17/2, 3-й этаж.
Стоимость:
- от одного до трех лет — 350 сомов;
- от 3 до 16 лет — 450 сомов.
Сайт: smagic.kg.
Сеть парков развлечений Иллюzион
Батуты, горки, площадка для самокатов, зона для малышей, песочница, конструктор Lego, гора с баллонами, карусель, тарзанка.
Время работы: понедельник — 12.00-22.00, остальные дни — 10.00-22.00.
Возраст: 1-16 лет.
Филиалы:
- ТРЦ Cosmopark, улица Юнусалиева, 40а, 1-й этаж;
- ТЦ «Аламедин Гранд», проспект Жибек Жолу, 150а, 2-й этаж;
- ТЦ Vefa Center, улица Горького, 27/1, 3-й этаж;
- ТЦ «Детский мир», проспект Чуй, 147, 3-й этаж.
Стоимость:
- от одного до трех лет — 390 сомов;
- от 3 до 16 лет — 490 сомов.
Instagram: illuzion.kg.
«Детский городок»
Бассейн с шариками, горки, лабиринт, батуты.
Адрес: ТЦ «Таш-Рабат», улица Горького, 1г, 3-й этаж.
Время работы: 10.00-22.00.
Возраст: 8 месяцев — 11 лет.
Стоимость: 250 сомов.
Сайт: tashrabat.kg.
«Лунапарк»
Творческий уголок, Lego-городок, экстремальные горки, веревочный городок, интерактивный скалодром, батуты, поролоновая яма, тарзанки, снукбол, игровые автоматы.
Адрес: ГУМ «Чынар», проспект Чуй, 92, 5-й этаж.
Время работы: 10.00-22.00.
Возраст: 1-16 лет.
Стоимость:
- от одного до трех лет — 400 сомов;
- от 3 до 16 лет — 600 сомов.
Instagram: lunaparkgum.kg.
Jungle park
Батуты, песочница, лабиринт, бассейн с шариками, шариковые пушки, настольные и развивающие игры для детей, сеточный парк, скалодром, канатная дорога, тарзанка, экстремальные горки, зона для малышей, зеркальная комната.
Адрес: ТРЦ Asia Mall, проспект Чингиза Айтматова, 3, 3-й этаж.
Время работы: 10.00-22.00.
Возраст: 1-11 лет.
Стоимость:
выходные и праздники:
- от одного до двух лет — 400 сомов;
- от 3 до 11 лет — 600 сомов;
остальные дни:
от одного до двух лет — 300 сомов;
от 3 до 11 лет — 500 сомов.
Instagram: jungle_park_kg.
«Ойно»
Батутная зона, горки, большая развивающая зона для малышей, трехэтажные лабиринты, Lego-зона, кардром.
Адрес: улица Ауэзова, 1/5.
Время работы: 10.00-22.00.
Возраст: 1-12 лет.
Стоимость:
- по будням — 300 сомов;
- по выходным — 350 сомов.
Instagram: oino.kg.
«Мамалак»
Семиэтажный лабиринт, веревочный городок, малышковая зона Play Box, автодром.
Адрес: ТРЦ Dordoi-Plaza, улица Ибраимова, 115/2, 3-й этаж.
Время работы: 10.00-22.00.
Возраст: 6 месяцев — 15 лет.
Стоимость:
- Play Box (от шести месяцев до четырех лет) — 300 сомов;
- лабиринт (от 1 до 14 лет) по будням — 350 сомов, по выходным — 450 сомов;
- веревочный городок (от 6 до 15 лет) — 250 сомов (одно прохождение).
Instagram: mamalak_park.
Smile
Батуты, поролоновые ямы, скалодром, веревочный городок.
Адрес: улица Горького, 1в/1а.
Время работы: 10.00-21.00.
Возраст: ограничений нет.
Стоимость:
- батутный парк — 600 сомов;
- скалодром — 400 сомов;
- веревочный городок — 200 сомов;
- комплексный билет «Все включено» — 1 тысяча сомов.
Instagram: smile.kg.
Fun City Bishkek
Детская площадка, батут, песочница, игровые автоматы.
Адрес: ТРЦ Bishkek Park, улица Киевская, 148, 4-й этаж.
Время работы: 10.00-22.00.
Возраст: от восьми месяцев.
Стоимость:
- детская площадка — 350 сомов;
- аттракционы — от 45 до 150 сомов.
Instagram: funcitybishkek.