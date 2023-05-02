04:30
USD 89.43
EUR 96.32
RUB 0.97
Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Инцидент с журналистом Govori TV. Глава ВС КР встретился с директором телеканала

Председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков встретился с генеральным директором Govori TV Кайыргуль Урумкановой. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

Во встрече стороны коснулись вопросов ценности профессиональной и качественной журналистики, важности открытости судебных органов.

Читайте по теме
Журналиста Govori TV силой вывели из здания суда. Начато разбирательство

Кайыргуль Урумканова сообщила председателю о том, что на протяжении всего времени существования Govori TV в своей редакционной политике придерживается объективности в материалах и попросила не оставить без внимания ситуацию, произошедшую с корреспондентом телеканала сегодня в здании Бишкекского городского суда.

Председатель Верховного суда подчеркнул, что будет проведена тщательная служебная проверка по произошедшему инциденту.

Напомним, журналиста Govori TV Гулназ Мидинову силой вывели из здания горсуда. Руководитель СМИ Кайыргуль Урумканова сказала, что ее сотрудница стояла в коридоре, настраивала стабилизатор для телефона. Судебные приставы без объяснения причин схватили ее и вывели из здания. Журналист не снимала ничего на видео. Она напишет заявление в милицию с просьбой принять меры в отношении судебных приставов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/264692/
просмотров: 3201
Версия для печати
Материалы по теме
Это цензура? Минкультуры разослало СМИ рекомендации, о чем можно и нельзя писать
Смелые и непокорные. Журналистка посвятила картину задержанным коллегам
Октябрьский суд принял решение о ликвидации Kloop Media
Ликвидация Kloop Media. Эксперт рекомендует публиковать развлекательный контент
Журналист Азият Жекшеев вызван в суд по делу пятилетней давности
Задержание 11 журналистов. Тыныстан Асыпбеков обратился к депутатам парламента
Обыск в 24.kg. Суд отказал в удовлетворении жалоб руководства информагентства
Обыск в 24.kg. Жалобу на отказ допуска в офис суд рассмотрит в закрытом режиме
Задержание 11 журналистов. Городской суд оставил санкции без изменений
Задержание 11 журналистов. Горсуд рассмотрел санкции в отношении пяти фигурантов
Популярные новости
Когда в&nbsp;Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики Когда в Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Сильные морозы. В&nbsp;школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки Сильные морозы. В школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки
Обязательная аттестация учителей. Не&nbsp;потеряем&nbsp;ли мы&nbsp;последних педагогов? Обязательная аттестация учителей. Не потеряем ли мы последних педагогов?
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
18 февраля, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
17 февраля, суббота
21:57
Пропавший 84 года назад грузовой корабль нашли в США
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 февраля: в Бишкеке без осадков
20:05
Сход снежных лавин. Автодорога Каракол — Энилчек временно закрыта
19:24
Более 123 миллионов сомов выплатили пострадавшим на производстве в 2023 году
17:58
В Бишкеке задержали подозреваемых в серии карманных краж. Один из них член ОПГ