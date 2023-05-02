Инцидент с журналистом Govori TV. Глава ВС КР встретился с директором телеканала

Председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков встретился с генеральным директором Govori TV Кайыргуль Урумкановой. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

Во встрече стороны коснулись вопросов ценности профессиональной и качественной журналистики, важности открытости судебных органов.

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Кайыргуль Урумканова сообщила председателю о том, что на протяжении всего времени существования Govori TV в своей редакционной политике придерживается объективности в материалах и попросила не оставить без внимания ситуацию, произошедшую с корреспондентом телеканала сегодня в здании Бишкекского городского суда.

Председатель Верховного суда подчеркнул, что будет проведена тщательная служебная проверка по произошедшему инциденту.

Напомним, журналиста Govori TV Гулназ Мидинову силой вывели из здания горсуда. Руководитель СМИ Кайыргуль Урумканова сказала, что ее сотрудница стояла в коридоре, настраивала стабилизатор для телефона. Судебные приставы без объяснения причин схватили ее и вывели из здания. Журналист не снимала ничего на видео. Она напишет заявление в милицию с просьбой принять меры в отношении судебных приставов.