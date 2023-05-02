Журналиста Govori TV силой вывели из здания суда. Комментарий департамента

Журналиста Govori TV Гулназ Мидинову грубо вывели из здания Бишкекского городского суда. Инцидент произошел сегодня утром.

Судебный департамент при Верховном суде дал разъяснение. По словам судебных приставов, Гульназ Мидинова начала снимать автозак конвоя, который находился на заднем дворе Бишкекского горсуда, препятствуя проходу на второй этаж суда посетителям.

«На просьбу судебного пристава представиться и спуститься на первый этаж и не мешать посетителям, начала кричать и провоцировать конфликт. Получены рапорты от территориального подразделения Службы судебных приставов Бишкека. Изучается распространенный видеоматериал и другие документы», — отметили в судебном департаменте.

В ведомстве подчеркнули, что проведут служебное расследование, о результатах которого представят дополнительную информацию.

Руководитель СМИ Кайыргуль Урумканова сказала, что Гулназ Мидинова, действительно, была в здании суда. Она стояла в коридоре, настраивала стабилизатор для телефона. Судебные приставы без объяснения причин схватили ее и вывели из здания. Журналист не снимала ничего на видео. Она напишет заявление в милицию с просьбой принять меры в отношении судебных приставов.