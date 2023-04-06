Для кыргызстанцев в трех городах России проведут консульское обслуживание

Для кыргызстанцев в городах Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи проведут консульское обслуживание. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Граждане страны также смогут оформить ID/общегражданский паспорт КР, водительское удостоверение.
Прием граждан будет осуществляться:
- в Ростове-на-Дону по адресу улица Атлантическая, 2 (7 апреля);
- в городе Краснодаре по адресу улица Красных Партизан, 34, 4-й этаж (8 апреля);
- в Сочи по адресу улица Кирова, 46 (9 апреля).
Посольство КР в РФ просит проинформировать родных и близких о намеченном выездном консульском обслуживании.