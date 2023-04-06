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Общество

Для кыргызстанцев в трех городах России проведут консульское обслуживание

Для кыргызстанцев в городах Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи проведут консульское обслуживание. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Граждане страны также смогут оформить ID/общегражданский паспорт КР, водительское удостоверение.

Прием граждан будет осуществляться:

  • в Ростове-на-Дону по адресу улица Атлантическая, 2 (7 апреля);
  • в городе Краснодаре по адресу улица Красных Партизан, 34, 4-й этаж (8 апреля);
  • в Сочи по адресу улица Кирова, 46 (9 апреля).

Посольство КР в РФ просит проинформировать родных и близких о намеченном выездном консульском обслуживании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262614/
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