Для кыргызстанцев в трех городах России проведут консульское обслуживание

Для кыргызстанцев в городах Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи проведут консульское обслуживание. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Граждане страны также смогут оформить ID/общегражданский паспорт КР, водительское удостоверение.

Прием граждан будет осуществляться:

в Ростове-на-Дону по адресу улица Атлантическая, 2 (7 апреля);

в городе Краснодаре по адресу улица Красных Партизан, 34, 4-й этаж (8 апреля);

в Сочи по адресу улица Кирова, 46 (9 апреля).

Посольство КР в РФ просит проинформировать родных и близких о намеченном выездном консульском обслуживании.