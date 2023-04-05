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Общество

В Бишкеке может появиться улица шейха Султана Аль Нахайяна. Активисты против

Улицу Горького в Бишкеке предлагают переименовать в честь акына Элмирбека Иманалиева. С такой инициативой выступили члены общественного движения «Великий благочестивый народ».

В письме, направленном президенту Садыру Жапарову, госсекретарю Суйунбеку Касмамбетову, спикеру Нурлану Шакиеву, депутатам парламента, министру культуры Алтынбеку Максутову, мэру Эмилбеку Абдыкадырову, председателю фонда «Айтыш» Асылбеку Маратову, говорится, что движение против переименования улицы Горького в честь основателя и первого президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Заида ибн Султана Аль Нахайяна.

Гулзат Аалиевой
Фото Гулзат Аалиевой

Члены движения считают, что переименования улицы в честь шейха — это одна из форм геополитической экспансии, сопровождаемой этноцидной политикой, а также в общественном объединении уверены, что это дополнительный бизнес отдельных чиновников, который незаконно наполнит их карманы.

Обращение подписали 196 человек. 

Добавим, что в Бишкеке действует мораторий на переименование проспектов, аллей, площадей, городских парков, бульваров, улиц и переулков города.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262586/
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