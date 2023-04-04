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Общество

В Бишкеке может появиться улица шейха Заида бин Султана Аль-Нахайяна

Улицу Максима Горького в Бишкеке могут переименовать в улицу шейха Заида бин Султана Аль-Нахайяна.

«Этот вопрос обсуждается в мэрии. Но на комиссии по топонимике он не рассматривался», — сообщил 24.kg пресс-секретарь Бишкекглавархитектуры Ринат Шамсутдинов.

Добавим, что в Бишкеке действует мораторий на переименование проспектов, аллей, площадей, городских парков, бульваров, улиц и переулков города. 

Шейх Аль-Нахайян — основатель и первый президент Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее власти Кыргызстана назвали в честь него один из ледников на Иссык-Куле.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262411/
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