В Бишкеке может появиться улица шейха Заида бин Султана Аль-Нахайяна

Улицу Максима Горького в Бишкеке могут переименовать в улицу шейха Заида бин Султана Аль-Нахайяна.

«Этот вопрос обсуждается в мэрии. Но на комиссии по топонимике он не рассматривался», — сообщил 24.kg пресс-секретарь Бишкекглавархитектуры Ринат Шамсутдинов.

Добавим, что в Бишкеке действует мораторий на переименование проспектов, аллей, площадей, городских парков, бульваров, улиц и переулков города.

Шейх Аль-Нахайян — основатель и первый президент Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее власти Кыргызстана назвали в честь него один из ледников на Иссык-Куле.