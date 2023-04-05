Выборы по Ленинскому округу. В ЦИК поступило еще одно заявление

В ЦИК поступило еще одно заявление о намерении баллотироваться в Жогорку Кенеш по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

По ее данным, заявление поступило от Азата Абдылдаева. Из открытых источников известно, что он является директором ОсОО «Бакай Инвест».

Ранее о намерении баллотироваться ЦИК уведомили Эркин Булекбаев, Максат Кунакунов, Марат Арзыкулов, Актилек Нурланбеков, Мирлан Камбаров и Бекзат Иманкулов.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26 завершится 27 апреля 2023 года.

Голосование пройдет 28 мая. Определение результатов выборов депутата по Ленинскому округу — до 11 июня.

Напомним, место стало вакантным после того, как 27 марта Жаныбек Абиров сдал депутатский мандат. Причиной стала массовая драка с участием теперь уже экс-нардепа, которая произошла в ночь на 12 марта в столице возле ресторана «Золотой дракон». Жестоко избитый Абировым сотрудник ГБР не имеет претензий к бывшему парламентарию, стороны уже помирились.