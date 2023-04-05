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Общество

Право на свободу слова. Когда заканчиваются его границы

Общественный фонд «Гражданская платформа» подготовил материал, который позволит подробнее ознакомиться с правом на свободу слова и его границами.

В Кыргызстане не раз вводились ограничительные меры в отношении права на свободу слова. Несогласные выходили на митинги с требованием отменить подобный запрет. Есть существенная разница, когда подобные ограничения оправданны, а когда нет.

«Зачастую граждане и политические деятели не до конца понимают, как именно работает право на свободу слова и выражения своего мнения», — отмечает «Гражданская платформа».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262558/
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