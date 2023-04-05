МВД предлагает не накладывать пеню по штрафам за нарушение ПДД

МВД предлагает не накладывать пеню за несвоевременную оплату штрафа за нарушение ПДД. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

В министерстве считают, что законопроект будет способствовать повышению уровня доверия граждан к государственным органам власти, в том числе по реализации компонента «Безопасный город».

В МВД добавили, что с каждым годом увеличивается количество обращений населения с просьбой исключить пени при оплате штрафа. Вопрос неоднократно поднимался и депутатами Жогорку Кенеша.

По данным ведомства, в 2022-м из общего количества вынесенных постановлений только 7,1 процента оплачены с пеней — на сумму 33 миллиона 99 тысяч 750 сомов.

Но при этом расходы для взыскания пени (почтовая услуга, конверты, бумага, картриджи, краска для них) за один год ГУОБДД МВД составляют примерно 118 миллионов 400 тысяч сомов. И это не считая ресурсных и финансовых затрат судебных исполнителей в ходе исполнительного производства по взысканию пени.

В МВД заметили, что в феврале 2023 года повышены штрафные санкции за грубые нарушения Правил дорожного движения, а также снижен размер штрафа с 10 тысяч до 3 тысяч сомов, за несвоевременную оплату которого физические лица отстраняются от управления транспортным средством.