Строительство канализации в Бишкеке. Троллейбусы временно изменят схемы движения

С 5 апреля в столице будут временно изменены схемы движения троллейбусных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, причина — строительство канализационного коллектора, для чего будет закрыт для проезда отрезок улицы Московской от Фучика до Асаналиева.

Маршрут № 4 будет курсировать по улицам Фучика — Дэн Сяопина — Бейшеналиевой и далее по маршруту.

будет курсировать по улицам Фучика — Дэн Сяопина — Бейшеналиевой и далее по маршруту. Маршрут № 7 будет курсировать по улицам Фучика — Дэн Сяопина — Бейшеналиевой — Киевской и далее по маршруту.

будет курсировать по улицам Фучика — Дэн Сяопина — Бейшеналиевой — Киевской и далее по маршруту. Маршрут № 10 будет курсировать в западном направлении по улицам Бейшеналиевой — Дэн Сяопина — Интергельпо и далее по маршруту.

Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.