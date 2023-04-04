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Общество

Строительство канализации в Бишкеке. Троллейбусы временно изменят схемы движения

С 5 апреля в столице будут временно изменены схемы движения троллейбусных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, причина — строительство канализационного коллектора, для чего будет закрыт для проезда отрезок улицы Московской от Фучика до Асаналиева.

  • Маршрут № 4 будет курсировать по улицам Фучика — Дэн Сяопина — Бейшеналиевой и далее по маршруту.
  • Маршрут № 7 будет курсировать по улицам Фучика — Дэн Сяопина — Бейшеналиевой — Киевской и далее по маршруту.
  • Маршрут № 10 будет курсировать в западном направлении по улицам Бейшеналиевой — Дэн Сяопина — Интергельпо и далее по маршруту.

Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262494/
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