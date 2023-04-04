17:43
USD 89.32
EUR 97.15
RUB 1.00
Общество

Строительство канализации в Бишкеке. Завтра закроют отрезок улицы Московской

С 5 апреля закроют отрезок улицы Московской от Фучика до Асаналиева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, причина — строительство канализационного коллектора.

Муниципалитет приносит извинения за доставленные неудобства и просит горожан заранее продумать свой маршрут.

Строительство канализационного коллектора начато в сентябре 2022 года. Его общая протяженность — 11 километров. Коллектор позволит присоединить жителей южной и западной частей города к новой системе водоотведения. Строительство проводится в рамках проекта «Реабилитация водоснабжения и канализации Бишкека» — фаза II.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262399/
просмотров: 3306
Версия для печати
Материалы по теме
Перенос автовокзалов. Мэрия Бишкека ответила перевозчикам
Сколько лучей на новом флаге? Пользователи соцсетей и власти продолжают спорить
На бирже труда на улице Толстого установили пункт центра занятости
На площади Ала-Тоо установили юрты. Там проходит ярмарка
Как власти удивляли горожан. Топ-11 событий года в Бишкеке
Территория Бишкека увеличится почти в три раза
На площади Ала-Тоо реконструируют кабину роты почетного караула
Новый год на пороге. Мэрия Бишкека перешла на усиленный режим работы
Выход реки Ала-Арчи из берегов. Мэр столицы уволил главу «Бишкекводхоза»
Штрафы за выброс мусора в неположенном месте предлагают повысить
Популярные новости
Крещение-2024. Как правильно окунуться в&nbsp;ледяную воду и&nbsp;не&nbsp;заболеть Крещение-2024. Как правильно окунуться в ледяную воду и не заболеть
В&nbsp;Кыргызстане выявили более 500 очагов сибирской язвы В Кыргызстане выявили более 500 очагов сибирской язвы
Задержание директора &laquo;Берекет&raquo;. Торговцы обратились к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Задержание директора «Берекет». Торговцы обратились к Камчыбеку Ташиеву
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Бизнес
Активные пользователи приложения &laquo;Мой Beeline&raquo; получили iPhone и&nbsp;другие призы Активные пользователи приложения «Мой Beeline» получили iPhone и другие призы
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
21 января, воскресенье
16:20
На сайте зимней юношеской Олимпиады сборная Кыргызстана указана с новым флагом На сайте зимней юношеской Олимпиады сборная Кыргызстана...
16:00
Чудаки парковки. Из-за стоящих на дорогах машин образуются заторы
15:21
У бегуна из Кыргызстана бронзовая медаль чемпионата Азии по марафону
15:00
Летний Каджи-Сай и закат над Кара-Балтой. Фото и видео читателей 24.kg
14:17
Кыргызстанка завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по марафону