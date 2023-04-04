Строительство канализации в Бишкеке. Завтра закроют отрезок улицы Московской

С 5 апреля закроют отрезок улицы Московской от Фучика до Асаналиева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, причина — строительство канализационного коллектора.

Муниципалитет приносит извинения за доставленные неудобства и просит горожан заранее продумать свой маршрут.

Строительство канализационного коллектора начато в сентябре 2022 года. Его общая протяженность — 11 километров. Коллектор позволит присоединить жителей южной и западной частей города к новой системе водоотведения. Строительство проводится в рамках проекта «Реабилитация водоснабжения и канализации Бишкека» — фаза II.